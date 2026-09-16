Анджелина Джоли посетила Харьков во время поездки в Украину

Анджелина Джоли в Харькове. Фото: Angelina Jolie/Instagram

Голливудская звезда Анджелина Джоли недавно побывала в Харькове вместе с сыном. Во время поездки она посетила места, которые продолжают работать, несмотря на российские обстрелы, и пообщалась с украинцами. Актриса также встретилась с женщинами, чьи мужья находятся в российском плену.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Анджелины Джоли.

Реклама

Подземный клуб

В Харькове Джоли вместе с сыном побывала в подземном тренировочном клубе на Северной Салтовке. Также она посетила художественную студию Aza Nizi Maza, которая из-за российских обстрелов еще с 2022 года работает под землей. Во время визита актриса пообщалась с женщинами, которые самостоятельно воспитывают детей и ждут возвращения своих мужей из российского плена.

"Пока дети в Украине возвращаются к учебе на фоне усиленных атак на гражданское население и инфраструктуру, я посетила некоторых учителей, тренеров и соседей, которые помогают им безопасно учиться. Харьков расположен недалеко от российской границы и подвергается ударам почти ежедневно, поэтому школьные классы обустроили прямо на станциях метро. Другие школы полностью подземные — там маленькие дети учатся читать на глубине трех этажей", — написала звезда.

Память о волонтере

Кроме того, Анджелина Джоли почтила память Алексея Юкова — основателя группы "Плацдарм". Команда занималась поиском, идентификацией и возвращением тел погибших украинских военных. В августе Юков погиб на фронте.

Читайте также:

Поездки в Украину

О пребывании Джоли в Украине начали писать в соцсетях в конце августа. Её замечали в Тернополе, Кременчуге и Полтаве. Это была уже третья поездка актрисы в Украину после начала полномасштабного вторжения. В апреле 2022 года она посетила Львов, где встретилась с вынужденными переселенцами, волонтерами и детьми, пострадавшими от войны. В частности, актриса побывала в медицинских учреждениях, где находились дети после удара по железнодорожному вокзалу Краматорска.

В 2025 году Джоли снова приезжала в Украину и посетила, в частности, Херсон и Николаев. Во время поездки она встречалась с людьми, живущими в условиях войны, а также с представителями украинской пограничной службы. О своей поддержке украинцев актриса говорила и после поездки.

Волонтерская деятельность Анджелины Джоли

Анджелина Джоли много лет занимается гуманитарной деятельностью, в частности помогает беженцам и людям, пострадавшим от войны. В 2001 году она стала послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), а с 2012 по 2022 год была специальным посланником этой организации. За это время Джоли посещала лагеря беженцев и участвовала в гуманитарных миссиях в разных странах, привлекая внимание к проблемам вынужденно перемещенных лиц.

Как сообщали Новини.LIVE, в Прудянке 19-летний парень подорвался на мине, которую россияне дистанционно разбросали с помощью дронов. Он ехал по поселку на велосипеде и наехал на взрывоопасный предмет. Несмотря на ранение, парень самостоятельно добрался до больницы.

Также Новини.LIVE писали, что российские оккупанты в пятницу, 11 сентября, атаковали Харьков дронами. Попадание зафиксировано в Киевском районе города. В результате обстрела есть погибший и раненые.