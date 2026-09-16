Анджеліна Джолі відвідала Харків під час поїздки в Україну

Анджеліна Джолі у Харкові. Фото: Angelina Jolie/Instagram

Голівудська зірка Анджеліна Джолі нещодавно побувала у Харкові разом із сином. Під час поїздки вона відвідала місця, які продовжують працювати попри російські обстріли, та поспілкувалася з українцями. Акторка також зустрілася з жінками, чиї чоловіки перебувають у російському полоні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Instagram Анджеліни Джолі.

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Підземний клуб

У Харкові Джолі разом із сином побувала у підземному тренувальному клубі на Північній Салтівці. Також вона відвідала художню студію Aza Nizi Maza, яка через російські обстріли ще з 2022 року працює під землею. Під час візиту акторка поспілкувалася з жінками, які самостійно виховують дітей та чекають на повернення своїх чоловіків із російського полону.

"Поки діти в Україні повертаються до навчання на тлі посилених атак на цивільне населення та інфраструктуру, я відвідала деяких учителів, тренерів і сусідів, які допомагають їм безпечно навчатися. ​Харків розташований близько до російського кордону і зазнає ударів майже щодня, тому шкільні класи облаштували просто на станціях метро. Інші школи повністю підземні — там маленькі діти вчаться читати на глибині трьох поверхів", — написала зірка.

Пам’ять про волонтера

Крім того, Анджеліна Джолі вшанувала пам’ять Олексія Юкова — засновника групи "Плацдарм". Команда займалася пошуком, ідентифікацією та поверненням тіл загиблих українських військових. У серпні Юков загинув на фронті.

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Поїздки в Україну

Про перебування Джолі в Україні почали писати в соцмережах наприкінці серпня. Її помічали у Тернополі, Кременчуку та Полтаві. Це була вже третя поїздка акторки до України після початку повномасштабного вторгнення. У квітні 2022 року вона відвідала Львів, де зустрілася з вимушеними переселенцями, волонтерами та дітьми, які постраждали від війни. Зокрема, акторка побувала в медичних закладах, де перебували діти після удару по залізничному вокзалу Краматорська.

У 2025 році Джолі знову приїжджала в Україну та відвідала, зокрема, Херсон і Миколаїв. Під час поїздки вона зустрічалася з людьми, які живуть в умовах війни, а також із представниками української прикордонної служби. Про свою підтримку українців акторка говорила й після поїздки.

Волонтерська діяльність Анджеліни Джолі

Анджеліна Джолі багато років займається гуманітарною діяльністю, зокрема допомагає біженцям і людям, які постраждали від війни. У 2001 році вона стала посолкою доброї волі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), а з 2012 до 2022 року була спеціальною посланницею організації. За цей час Джолі відвідувала табори біженців і гуманітарні місії в різних країнах, привертаючи увагу до проблем вимушено переміщених людей.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Прудянці 19-річний хлопець підірвався на міні, яку росіяни дистанційно розкидали за допомогою дронів. Він їхав селищем на велосипеді та наїхав на вибухонебезпечний предмет. Попри поранення, хлопець самостійно дістався лікарні.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти у пʼятницю, 11 вересня, атакували Харків дронами. Влучання зафіксовано у Київському районі міста. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.