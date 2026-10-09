Антидроновый купол в Харькове: Игорь Терехов о защите от БПЛА

Антидроновый купол защищает Харьков: Терехов об обороне
Благодаря работе антидронового купола, систем РЭБ и специальных барьеров количество вражеских аппаратов, долетающих до Харькова, существенно сократилось. Совместно с военными и областными властями коммунальщики развертывают системы противодействия FPV-дронам на оптоволокне, устанавливают защитные сетки и комплексы РЭБ.
Об этом эксклюзивно в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
Антидроновый купол уменьшил количество ударов по Харькову
Игорь Терехов подчеркнул, что городской совет активно содействует областной военной администрации в реализации этих проектов по обеспечению безопасности.
Для противодействия этой технологии местные специалисты объединили усилия с Вооружёнными силами.
"Сегодня мы вместе с военными, с нашими инженерами разработали определенную защиту от FPV-дронов на оптоволокне. Сейчас проводим установку, многое уже сделано», — сообщил Терехов.
По словам мэра, если бы не эти превентивные инженерные решения, гораздо больше подобных беспилотников наносили бы удары по городской инфраструктуре.
Непосредственным монтажом разработанных систем сейчас занимаются сотрудники харьковских коммунальных предприятий. Параллельно с этим областная военная администрация устанавливает дополнительные барьеры в виде специальных защитных сеток.
Места для их размещения определяет исключительно военное командование с учетом стратегической целесообразности. Помимо физических препятствий, в Харькове активно работают средства радиоэлектронной борьбы.
Терехов отметил, что именно сочетание РЭБ, антидроновых экранов и специальных инженерных решений обеспечивает тот самый эффективный уровень защиты, о котором ранее заявлял глава областной военной администрации.
Новини.LIVE ранее сообщали, что Харьков находится под непрерывным обстрелом. Россияне испытали против города буквально весь свой арсенал — от баллистических и крылатых ракет до тяжелых управляемых авиабомб и ударных дронов. Ситуация в мегаполисе остается крайне напряженной из-за бесконечных атак.
В то же время в городе существенно оптимизировали систему оповещения об опасности. Как отметил мэр Игорь Терехов, разделение сигналов между областью и самим Харьковом позволило в сумме сэкономить пять месяцев жизни за последние полтора года. Теперь сирены работают в Харькове только тогда, когда угроза направлена непосредственно на город, а не на отдаленные районы области.