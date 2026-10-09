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Главная Харьков Антидроновый купол защищает Харьков: Терехов об обороне

Антидроновый купол защищает Харьков: Терехов об обороне

Ua ru
9 октября 2026 09:49
Эксклюзив
Антидроновый купол в Харькове: Игорь Терехов о защите от БПЛА
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет/city.kharkiv.ua

Благодаря работе антидронового купола, систем РЭБ и специальных барьеров количество вражеских аппаратов, долетающих до Харькова, существенно сократилось. Совместно с военными и областными властями коммунальщики развертывают системы противодействия FPV-дронам на оптоволокне, устанавливают защитные сетки и комплексы РЭБ.

Об этом эксклюзивно в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

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Антидроновый купол уменьшил количество ударов по Харькову

Игорь Терехов подчеркнул, что городской совет активно содействует областной военной администрации в реализации этих проектов по обеспечению безопасности.

Для противодействия этой технологии местные специалисты объединили усилия с Вооружёнными силами.

"Сегодня мы вместе с военными, с нашими инженерами разработали определенную защиту от FPV-дронов на оптоволокне. Сейчас проводим установку, многое уже сделано», — сообщил Терехов.

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По словам мэра, если бы не эти превентивные инженерные решения, гораздо больше подобных беспилотников наносили бы удары по городской инфраструктуре.

Непосредственным монтажом разработанных систем сейчас занимаются сотрудники харьковских коммунальных предприятий. Параллельно с этим областная военная администрация устанавливает дополнительные барьеры в виде специальных защитных сеток.

Места для их размещения определяет исключительно военное командование с учетом стратегической целесообразности. Помимо физических препятствий, в Харькове активно работают средства радиоэлектронной борьбы.

Терехов отметил, что именно сочетание РЭБ, антидроновых экранов и специальных инженерных решений обеспечивает тот самый эффективный уровень защиты, о котором ранее заявлял глава областной военной администрации.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Харьков находится под непрерывным обстрелом. Россияне испытали против города буквально весь свой арсенал — от баллистических и крылатых ракет до тяжелых управляемых авиабомб и ударных дронов. Ситуация в мегаполисе остается крайне напряженной из-за бесконечных атак.

В то же время в городе существенно оптимизировали систему оповещения об опасности. Как отметил мэр Игорь Терехов, разделение сигналов между областью и самим Харьковом позволило в сумме сэкономить пять месяцев жизни за последние полтора года. Теперь сирены работают в Харькове только тогда, когда угроза направлена непосредственно на город, а не на отдаленные районы области.

Харьков обстрелы Игорь Терехов дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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