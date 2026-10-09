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Головна Харків Антидроновий купол захищає Харків: Терехов про оборону

Антидроновий купол захищає Харків: Терехов про оборону

Ua ru
9 жовтня 2026 09:49
Ексклюзив
Антидроновий купол у Харкові: Ігор Терехов про захист від БпЛА
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада/city.kharkiv.ua

Завдяки роботі антидронового купола, систем РЕБ та спеціальних бар'єрів кількість ворожих апаратів, що долітають до Харкова, суттєво зменшилася. Спільно з військовими та обласною владою комунальники розгортають системи протидії FPV-дронам на оптоволокні, встановлюють захисні сітки та комплекси РЕБ.

Про це ексклюзивно в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій розповів мер Харкова Ігор Терехов. 

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Антидроновий купол зменшив удари по Харкову

Ігор Терехов наголосив, що міська рада активно сприяє обласній військовій адміністрації у реалізації цих безпекових проєктів.

Для протидії цій технології місцеві фахівці об'єднали зусилля зі Збройними силами.

"Ми сьогодні з військовими, з нашими, з інженерами розробили певний захист від FPV-дронів на оптоволокні. Сьогодні встановлюємо, багато вже зроблено", — повідомив Терехов.

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За словами мера, якби не ці превентивні інженерні рішення, набагато більше подібних безпілотників завдавали б ударів по міській інфраструктурі.

Безпосереднім монтажем розроблених систем зараз займаються працівники харківських комунальних підприємств. Паралельно з цим обласна військова адміністрація запроваджує додаткові бар'єри у вигляді спеціальних захисних сіток.

Локації для їхнього розміщення визначає виключно військове командування з огляду на стратегічну доцільність. Крім фізичних перешкод, у Харкові активно працюють засоби радіоелектронної боротьби.

Терехов зазначив, що комбінація РЕБ, антидронових екранів та спеціальних інженерних рішень і дає той самий ефектвний рівень захисту, про який раніше заявляв очільник обласної військової адміністрації.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що Харків живе під безперервним вогнем. Росіяни випробували проти міста буквально весь свій арсенал від балістичних і крилатих ракет до важких керованих авіабомб і ударних дронів. Ситуація в мегаполісі залишається гранично напруженою через нескінченні атаки.

Водночас у місті суттєво оптимізували систему сповіщення про небезпеку. Як зазначив мер Ігор Терехов, розділення сигналів між областю та самим Харковом дозволило сумарно заощадити п'ять місяців життя за останні півтора року. Тепер сирени працюють в Харкові лише тоді, коли загроза спрямована безпосередньо на місто, а не на віддалені райони області.

Харків обстріли Ігор Терехов дрони війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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