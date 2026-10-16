Многоквартирный дом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове аренда квартир за год существенно подорожала, причем больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры. Стоимость заметно различается в зависимости от района и количества комнат. При этом на оплату квартиры горожанам приходится тратить всё большую часть зарплаты.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала ЛУН.

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Цены на квартиры в Харькове

По состоянию на 16 октября 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Харькове составляет 9 500 гривен в месяц. За последние полгода цена выросла на 46% — с 6 500 гривен. Если сравнивать с прошлым годом, подорожание еще более ощутимо — на 111%. Тогда такое жилье можно было арендовать в среднем за 4 500 гривен. В то же время в течение последнего месяца цены оставались неизменными.

Подорожали и квартиры большей площади. По данным аналитиков, сейчас средние цены следующие:

Однокомнатная квартира — 9 500 грн в месяц (+111% за год).

Двухкомнатная квартира — 14 000 грн (+104% за год). По данным bird, средняя цена составляет 14 300 грн.

Трехкомнатная квартира — 17 000 грн (+70% за год).

Квартира с четырьмя и более комнатами — 20 400 грн.

Таким образом, больше всего за год подорожали однокомнатные квартиры. Их средняя стоимость выросла более чем вдвое. Похожая ситуация и с двухкомнатным жильем, которое также стало более чем вдвое дороже.

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Где самая дорогая аренда

Стоимость жилья в Харькове существенно зависит от района. Самые высокие медианные цены аналитики зафиксировали в Шевченковском районе. Здесь за аренду однокомнатной квартиры просят 13 500 гривен в месяц. Это на 4 500 гривен больше, чем в Салтовском районе.

Медианные цены на однокомнатные квартиры:

Шевченковский район — 13 500 грн.

Салтовский район — 9 000 грн.

Киевский район — 8 000 грн.

Среди двухкомнатных квартир самым дорогим также остается Шевченковский район. Здесь аренда стоит 17 000 гривен. В Киевском районе средняя медианная цена составляет 15 000 гривен, а в Салтовском — 12 800 гривен.

Еще большая разница заметна среди трехкомнатного жилья. В Шевченковском районе его аренда составляет 25 000 гривен в месяц, тогда как в Салтовском — 15 000 гривен. Разница достигает 10 000 гривен.

По другим районам Харькова, в частности Индустриальному, Новобаварскому, Холодногорскому, Слободскому, Основянскому и Немишлянскому, аналитики не приводят точных показателей из-за недостаточного количества данных.

Сколько зарплаты уходит на аренду

Вместе с подорожанием квартир растет и финансовая нагрузка на арендаторов. По совместным данным Work.ua и ЛУН, аренда однокомнатной квартиры сейчас отнимает около 35% средней зарплаты в Харькове. Для сравнения: год назад этот показатель составлял 22%, а полгода назад — 24%. Еще месяц назад на аренду приходилось тратить около 30% средней зарплаты. Таким образом, за год доля расходов на жилье увеличилась на 13 процентных пунктов, за полгода — на 11, а только за последний месяц — на 5 процентных пунктов.

Это означает, что после оплаты однокомнатной квартиры у человека со средней зарплатой остается около 65% заработка на питание, коммунальные услуги, транспорт и другие нужды.

Окупаемость квартир в Харькове

На фоне роста арендных ставок изменились и сроки окупаемости квартир. Этот показатель демонстрирует, сколько лет нужно сдавать жилье, чтобы полученная арендная плата равнялась стоимости его покупки. По расчетам аналитиков, быстрее всего окупаются однокомнатные квартиры. Сейчас этот срок составляет 9,5 года. Еще год назад он достигал 17,5 года, а полгода назад — 13 лет. Для двухкомнатных квартир срок окупаемости сократился с 18,5 года до 10 лет. В то же время за последний месяц он несколько увеличился — с 9,5 до 10 лет. Трехкомнатные квартиры окупаются примерно за 11 лет. Год назад этот показатель составлял 17,5 года. Однако за последний месяц срок окупаемости вырос с 9,4 до 11 лет.

Стоит учитывать, что это расчетная окупаемость без учета налогов, ремонта, расходов на содержание жилья и периодов, когда квартира может оставаться без арендаторов. Поэтому фактический срок возврата вложенных средств может быть дольше.

Как сообщали Новини.LIVE, официальный прожиточный минимум в Украине составляет чуть более 3 тыс. грн, хотя даже минимальный набор продуктов стоит значительно дороже. Мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов предлагает пересмотреть базовые социальные стандарты и увеличить минимальную зарплату как минимум до 10 тыс. грн, а минимальную пенсию — до 6 тыс. грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове предлагают изменить правила для ОСМД в домах, полностью разрушенных в результате боевых действий. Мэр Игорь Терехов считает, что такие объединения следует автоматически ликвидировать. Кроме того, он предлагает урегулировать вопрос о задолженностях перед коммунальными службами и задолженностях жильцов перед ОСМД. Отдельно речь идет об упрощении процедуры оформления жилищных сертификатов.