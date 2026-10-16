Багатоквартирний будинок. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові оренда квартир за рік суттєво подорожчала, а найбільше зросли ціни на однокімнатне житло. Вартість помітно відрізняється залежно від району та кількості кімнат. Водночас на оплату квартири містянам доводиться витрачати дедалі більшу частину зарплати.

Про це Новини.LIVE дізналася з порталу ЛУН.

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Ціни на квартири у Харкові

Станом на 16 жовтня 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири у Харкові становить 9 500 гривень на місяць. За останні пів року ціна зросла на 46% — із 6 500 гривень. Якщо порівнювати з минулим роком, подорожчання ще відчутніше — на 111%. Тоді таке житло можна було орендувати в середньому за 4 500 гривень. Водночас протягом останнього місяця ціни залишалися незмінними.

Подорожчали й квартири більшої площі. За даними аналітики, зараз середні ціни такі:

Однокімнатна квартира — 9 500 грн на місяць (+111% за рік).

Двокімнатна квартира — 14 000 грн (+104% за рік). За даними bird, середня ціна становить 14 300 грн.

Трикімнатна квартира — 17 000 грн (+70% за рік).

Квартира з чотирма та більше кімнатами — 20 400 грн.

Таким чином, найбільше за рік подорожчали однокімнатні квартири. Їхня середня вартість зросла більш ніж удвічі. Схожа ситуація і з двокімнатним житлом, яке також стало більш ніж удвічі дорожчим.

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Де найдорожча оренда

Вартість житла у Харкові суттєво залежить від району. Найвищі медіанні ціни аналітики зафіксували у Шевченківському районі. Тут за оренду однокімнатної квартири просять 13 500 гривень на місяць. Це на 4 500 гривень більше, ніж у Салтівському районі.

Медіанні ціни на однокімнатні квартири:

Шевченківський район — 13 500 грн.

Салтівський район — 9 000 грн.

Київський район — 8 000 грн.

Серед двокімнатних квартир найдорожчим також залишається Шевченківський район. Тут оренда коштує 17 000 гривень. У Київському районі середня медіанна ціна становить 15 000 гривень, а в Салтівському — 12 800 гривень.

Ще більша різниця помітна серед трикімнатного житла. У Шевченківському районі його оренда становить 25 000 гривень на місяць, тоді як у Салтівському — 15 000 гривень. Різниця сягає 10 000 гривень.

Для інших районів Харкова, зокрема Індустріального, Новобаварського, Холодногірського, Слобідського, Основ'янського та Немишлянського, аналітики не наводять точних показників через недостатню кількість даних.

Скільки зарплати йде на оренду

Разом із подорожчанням квартир зростає і фінансове навантаження на орендарів. За спільними даними Work.ua та ЛУН, оренда однокімнатної квартири зараз забирає близько 35% середньої зарплати у Харкові. Для порівняння, рік тому цей показник становив 22%, а пів року тому — 24%. Ще місяць тому на оренду потрібно було витрачати близько 30% середньої зарплати. Отже, за рік частка витрат на житло збільшилася на 13 відсоткових пунктів, за пів року — на 11, а лише за останній місяць — на 5 відсоткових пунктів.

Це означає, що після оплати однокімнатної квартири у людини із середньою зарплатою залишається близько 65% заробітку на харчування, комунальні послуги, транспорт та інші потреби.

Окупність квартир у Харкові

На тлі зростання орендних ставок змінилися й терміни окупності квартир. Цей показник демонструє, скільки років потрібно здавати житло, щоб отримана орендна плата дорівнювала вартості його купівлі. Найшвидше за розрахунками аналітиків окупаються однокімнатні квартири. Зараз цей термін становить 9,5 року. Ще рік тому він сягав 17,5 року, а пів року тому — 13 років. Для двокімнатних квартир термін окупності скоротився з 18,5 року до 10 років. Водночас за останній місяць він дещо збільшився — із 9,5 до 10 років. Трикімнатні квартири окупаються приблизно за 11 років. Рік тому цей показник становив 17,5 року. Однак за останній місяць термін окупності зріс із 9,4 до 11 років.

Варто враховувати, що це розрахункова окупність без урахування податків, ремонту, витрат на утримання житла та періодів, коли квартира може залишатися без орендарів. Тому фактичний термін повернення вкладених грошей може бути довшим.

Як повідомляли Новини.LIVE, офіційний прожитковий мінімум в Україні становить трохи більше 3 тис. грн, хоча навіть мінімальний продуктовий набір коштує значно дорожче. Мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов пропонує переглянути базові соціальні стандарти та збільшити мінімальну зарплату щонайменше до 10 тис. грн, а мінімальну пенсію — до 6 тис. грн.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові пропонують змінити правила для ОСББ у будинках, які повністю зруйновані через бойові дії. Міський голова Ігор Терехов вважає, що такі об’єднання варто автоматично ліквідовувати. Також він пропонує закрити питання боргів перед комунальними службами та мешканців перед ОСББ. Окремо йдеться про спрощення житлових сертифікатів.