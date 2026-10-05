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Главная Харьков Атака на Харьков: фото последствий удара по одному из районов

Атака на Харьков: фото последствий удара по одному из районов

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5 октября 2026 12:22
Репортаж
Ракетный удар по Харькову 4 октября: фоторепортаж последствbq
Разрушения на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Российские военные нанесли ракетный удар по Харькову вечером 4 октября. В результате атаки погиб 42-летний мужчина, который проезжал неподалеку от места попадания. Еще шесть человек пострадали, среди них двое полицейских. В городе повреждены жилые дома, кафе и автомобили, а также нежилые здания.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте удара и сняли на видео, как город приходит в себя после случившегося.

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Удар по Харькову

По данным следствия, около 22:50 российские военные нанесли ракетный удар по Индустриальному району Харькова. Зафиксированы попадания ракет S-8000 "Бандероль" по нежилым зданиям.

Наслідки удару по Харкову
Коммунальщики на месте попадания. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко
Фоторепортаж наслідків атаки на Харків
Автомобиль после пожара. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Погибший в результате атаки

В результате атаки погиб 42-летний мужчина. В момент удара он проезжал неподалеку от места попадания.

Фоторепортаж наслідків атаки на Харків
Автомобиль после атаки. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Пострадавшие от удара

Еще шесть человек получили травмы. Среди пострадавших — двое полицейских.

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Коммунальщики расчищают завалы. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Также в результате атаки повреждены пять многоквартирных домов, здание кафе и автомобили.

Удар РФ по Харкову
Ликвидация последствий атаки. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко
Фоторепортаж наслідків атаки на Харків
Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Уголовное производство

По факту российского удара Немишлянская окружная прокуратура Харькова начала досудебное расследование. Дело возбуждено по факту военного преступления, повлекшего гибель человека.

Удар РФ по Харкову
Специалисты устраняют последствия удара. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Как сообщали Новини.LIVE, в течение субботы, 3 октября, российские военные нанесли несколько ударов по Харьковской области. Жертвами атак стали два человека. Еще один человек получил ранения. Повреждения получили дома и автомобили.

Также Новини.LIVE писали, что российские оккупанты в ночь на 4 октября атаковали Изюм в Харьковской области. По предварительной информации, противник применил реактивные системы залпового огня крупного калибра. К счастью, люди не пострадали.

Харьков обстрелы Новости Харькова фоторепортаж пострадавшие
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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