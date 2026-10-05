Ракетный удар по Харькову 4 октября: фоторепортаж последствbq

Разрушения на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Российские военные нанесли ракетный удар по Харькову вечером 4 октября. В результате атаки погиб 42-летний мужчина, который проезжал неподалеку от места попадания. Еще шесть человек пострадали, среди них двое полицейских. В городе повреждены жилые дома, кафе и автомобили, а также нежилые здания.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте удара и сняли на видео, как город приходит в себя после случившегося.

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Удар по Харькову

По данным следствия, около 22:50 российские военные нанесли ракетный удар по Индустриальному району Харькова. Зафиксированы попадания ракет S-8000 "Бандероль" по нежилым зданиям.

Коммунальщики на месте попадания. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Автомобиль после пожара. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Погибший в результате атаки

В результате атаки погиб 42-летний мужчина. В момент удара он проезжал неподалеку от места попадания.

Автомобиль после атаки. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Пострадавшие от удара

Еще шесть человек получили травмы. Среди пострадавших — двое полицейских.

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Также в результате атаки повреждены пять многоквартирных домов, здание кафе и автомобили.

Ликвидация последствий атаки. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Уголовное производство

По факту российского удара Немишлянская окружная прокуратура Харькова начала досудебное расследование. Дело возбуждено по факту военного преступления, повлекшего гибель человека.

Специалисты устраняют последствия удара. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Как сообщали Новини.LIVE, в течение субботы, 3 октября, российские военные нанесли несколько ударов по Харьковской области. Жертвами атак стали два человека. Еще один человек получил ранения. Повреждения получили дома и автомобили.

Также Новини.LIVE писали, что российские оккупанты в ночь на 4 октября атаковали Изюм в Харьковской области. По предварительной информации, противник применил реактивные системы залпового огня крупного калибра. К счастью, люди не пострадали.