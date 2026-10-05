Ракетний удар по Харкову 4 жовтня: фоторепортаж наслідків

Атака на Харків: фото наслідків удару по одному з районів міста
Російські військові завдали ракетного удару по Харкову ввечері 4 жовтня. Внаслідок атаки загинув 42-річний чоловік, який проїжджав неподалік місця влучання. Ще шестеро людей постраждали, серед них двоє поліцейських. У місті пошкоджені житлові будинки, кафе та автомобілі, а також нежитлові будівлі.
Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару та зафільмували, як місто оговтується від наслідків.
Удар по Харкову
За даними слідства, близько 22:50 російські військові завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Зафіксовані влучання ракетами S-8000 "Бандероль" по нежитлових будівлях.
Загиблий внаслідок атаки
Унаслідок атаки загинув 42-річний чоловік. У момент удару він проїжджав неподалік місця влучання.
Постраждалі від удару
Ще шестеро людей зазнали травм. Серед постраждалих — двоє поліцейських.
Також унаслідок атаки пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, будівлю кафе та автомобілі.
Кримінальне провадження
За фактом російського удару Немишлянська окружна прокуратура Харкова розпочала досудове розслідування. Справу відкрили за фактом воєнного злочину, який спричинив загибель людини.
Як повідомляли Новини.LIVE, упродовж суботи, 3 жовтня, російські військові завдали кількох ударів по Харківщині. Жертвами атак стали двоє людей. Ще одна людина зазнала поранень. Зазнали пошкоджень будинки та автомобілі.
Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти у ніч проти 4 жовтня атакували Ізюм Харківської області. За попередньою інформацією, противник застосував реактивні системи залпового вогню великого калібру. На щастя, люди не постраждали.