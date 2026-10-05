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Головна Харків Атака на Харків: фото наслідків удару по одному з районів міста

Атака на Харків: фото наслідків удару по одному з районів міста

Ua ru
5 жовтня 2026 12:22
Репортаж
Ракетний удар по Харкову 4 жовтня: фоторепортаж наслідків
Руйнування на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Російські військові завдали ракетного удару по Харкову ввечері 4 жовтня. Внаслідок атаки загинув 42-річний чоловік, який проїжджав неподалік місця влучання. Ще шестеро людей постраждали, серед них двоє поліцейських. У місті пошкоджені житлові будинки, кафе та автомобілі, а також нежитлові будівлі.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару та зафільмували, як місто оговтується від наслідків.

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Удар по Харкову

За даними слідства, близько 22:50 російські військові завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Зафіксовані влучання ракетами S-8000 "Бандероль" по нежитлових будівлях.

Наслідки удару по Харкову
Комунальники на місці влучання. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко
Фоторепортаж наслідків атаки на Харків
Авто після пожежі. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Загиблий внаслідок атаки

Унаслідок атаки загинув 42-річний чоловік. У момент удару він проїжджав неподалік місця влучання.

Фоторепортаж наслідків атаки на Харків
Машина після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Постраждалі від удару

Ще шестеро людей зазнали травм. Серед постраждалих — двоє поліцейських.

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Удар РФ по Харкову
Комунальники розбирають завали. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Також унаслідок атаки пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, будівлю кафе та автомобілі.

Удар РФ по Харкову
Ліквідація наслідків атаки. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко
Фоторепортаж наслідків атаки на Харків
Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Кримінальне провадження

За фактом російського удару Немишлянська окружна прокуратура Харкова розпочала досудове розслідування. Справу відкрили за фактом воєнного злочину, який спричинив загибель людини.

Удар РФ по Харкову
Фахівці усувають наслідки удару. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Як повідомляли Новини.LIVE, упродовж суботи, 3 жовтня, російські військові завдали кількох ударів по Харківщині. Жертвами атак стали двоє людей. Ще одна людина зазнала поранень. Зазнали пошкоджень будинки та автомобілі.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти у ніч проти 4 жовтня атакували Ізюм Харківської області. За попередньою інформацією, противник застосував реактивні системи залпового вогню великого калібру. На щастя, люди не постраждали.

Харків обстріли Новини Харкова фоторепортаж постраждалі
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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