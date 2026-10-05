Ракетний удар по Харкову 4 жовтня: фоторепортаж наслідків

Руйнування на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Російські військові завдали ракетного удару по Харкову ввечері 4 жовтня. Внаслідок атаки загинув 42-річний чоловік, який проїжджав неподалік місця влучання. Ще шестеро людей постраждали, серед них двоє поліцейських. У місті пошкоджені житлові будинки, кафе та автомобілі, а також нежитлові будівлі.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару та зафільмували, як місто оговтується від наслідків.

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Удар по Харкову

За даними слідства, близько 22:50 російські військові завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Зафіксовані влучання ракетами S-8000 "Бандероль" по нежитлових будівлях.

Комунальники на місці влучання. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Авто після пожежі. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Загиблий внаслідок атаки

Унаслідок атаки загинув 42-річний чоловік. У момент удару він проїжджав неподалік місця влучання.

Машина після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Постраждалі від удару

Ще шестеро людей зазнали травм. Серед постраждалих — двоє поліцейських.

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Комунальники розбирають завали. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Також унаслідок атаки пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, будівлю кафе та автомобілі.

Ліквідація наслідків атаки. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Кримінальне провадження

За фактом російського удару Немишлянська окружна прокуратура Харкова розпочала досудове розслідування. Справу відкрили за фактом воєнного злочину, який спричинив загибель людини.

Фахівці усувають наслідки удару. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Як повідомляли Новини.LIVE, упродовж суботи, 3 жовтня, російські військові завдали кількох ударів по Харківщині. Жертвами атак стали двоє людей. Ще одна людина зазнала поранень. Зазнали пошкоджень будинки та автомобілі.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти у ніч проти 4 жовтня атакували Ізюм Харківської області. За попередньою інформацією, противник застосував реактивні системи залпового вогню великого калібру. На щастя, люди не постраждали.