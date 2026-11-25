Здание после удара. Фото: Харьковская ОВА

Российские войска продолжают наноситб удары по Харькову и области. За последние сутки под обстрелами оказались город и шесть населенных пунктов региона. В результате обстрелов есть погибший и пострадавшие. Также зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Последствия обстрелов

За прошедшие сутки российские войска повредили гражданские объекты в Харькове и нескольких районах области. В самом областном центре под удар попало складское здание. В Изюмском районе разрушениям подверглись два складских здания и электросети в селе Вербовка. В Харьковском районе, в частности в Мерефе, пострадали шесть частных домов. В Лозовском районе повреждены два автомобиля и нежилое здание в Лозовой, а также склад в Златополе. В Чугуевском районе под удар попали складское здание, трактор и две сеялки в селе Кочеток. Также поврежден автобус вблизи Федоровки.

Погибший и пострадавшие

В результате российских атак погиб 50-летний мужчина. Это произошло на дороге между Старым Салтовом и Федоровкой. Там же ранения получили 64-летний мужчина и 41-летняя женщина, ещё пять человек перенесли острую стрессовую реакцию. В Лозовой пострадали пять человек: мужчины в возрасте 41 и 66 лет и женщины 67, 48 и 40 лет. В Мерефе ранен 46-летний мужчина, ещё одна 78-летняя женщина получила острую стрессовую реакцию.

Чем атаковали россияне

Для нанесения ударов по Харьковской области российские войска применили беспилотники. За сутки зафиксирован один БПЛА типа "Герань-2" и еще 35 беспилотников, тип которых в настоящее время устанавливается.

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Эвакуация из области

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за прошедшие сутки принял 152 человека. Всего с начала его работы там зарегистрировали 70 574 человека.

Ситуация на фронте

На фронте за прошедшие сутки зафиксировали 203 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили три атаки россиян. Оккупанты пытались продвинуться вблизи Малой Вовчей и Охримовки. На Купянском направлении противник штурмовых действий не проводил.

Отметим, что вечером 22 ноября российский беспилотник нанес удар по Немишлянскому району Харькова. Взрыв повредил детский сад и окна четырёх многоквартирных домов. Пострадали три человека, ещё одной женщине потребовалась помощь медиков из-за острой стрессовой реакции.

Кроме того, утром 20 ноября россияне атаковали больницу в Шевченковском районе Харькова. Оккупанты с помощью беспилотника поразили здание, где проводятся диагностические обследования пациентов. Взрыв повредил крышу, медицинские кабинеты и оборудование. Пострадали четыре человека.