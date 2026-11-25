Будівля після удару. Фото: Харківська ОВА

Російські війська продовжують атакувати Харків та області. За минулу добу під ударами опинилися місто й шість населених пунктів регіону. Внаслідок обстрілів є загиблий, постраждалі. Також зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Наслідки обстрілів

Протягом минулої доби російські війська пошкодили цивільні об'єкти в Харкові та кількох районах області. У самому обласному центрі під удар потрапила складська будівля. В Ізюмському районі руйнувань зазнали дві складські будівлі та електромережі в селі Вербівка. У Харківському районі, зокрема в Мерефі, постраждали шість приватних будинків. У Лозівському районі пошкоджено два автомобілі та нежитлову будівлю в Лозовій, а також склад у Златополі. У Чугуївському районі під удар потрапили складська будівля, трактор і дві сіялки в селі Кочеток. Також пошкоджено автобус поблизу Федорівки.

Загиблий і постраждалі

Внаслідок російських атак загинув 50-річний чоловік. Це сталося на дорозі між Старим Салтовом і Федорівкою. Там же поранень зазнали 64-річний чоловік і 41-річна жінка, ще п'ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес. У Лозовій постраждали п'ятеро людей: чоловіки віком 41 і 66 років та жінки 67, 48 і 40 років. У Мерефі поранено 46-річного чоловіка, ще одна 78-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Чим атакували росіяни

Для ударів по Харківщині російські війська застосували безпілотники. За добу зафіксовано один БпЛА типу "Герань-2" та ще 35 безпілотників, тип яких наразі встановлюють.

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Евакуація з області

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 152 людини. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 70 574 людини.

Ситуація на фронті

На фронті протягом минулої доби зафіксували 203 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили три атаки росіян. Окупанти намагалися просунутися поблизу Малої Вовчої та Охрімівки. На Куп'янському напрямку противник штурмових дій не проводив.

Зазначимо, ввечері 22 листопада російський безпілотник ударив по Немишлянському району Харкова. Вибух пошкодив дитячий садок і вікна чотирьох багатоквартирних будинків. Постраждали троє людей, ще одній жінці знадобилася допомога медиків через гостру реакцію на стрес.

Також, вранці 20 листопада росіяни атакували лікарню у Шевченківському районі Харкова. Окупанти безпілотником влучили в будівлю, де проводять діагностичні обстеження пацієнтів. Вибухом пошкодило дах, медичні кабінети та обладнання. Постраждали четверо людей.