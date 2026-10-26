Последствия удара по Харьковской области. Фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

Российские войска продолжают атаковать Харьковскую область, нанося удары по жилым домам и гражданским предприятиям. Утром 26 октября в результате атаки дрона погибла 74-летняя женщина. За прошедшие сутки в области пострадали шесть человек, среди них ребенок, а в Дергачах после попадания беспилотника вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Удар по поселку Шевченково

Утром 26 октября российский беспилотник нанес удар по поселку Шевченково в Харьковской области. В результате атаки погибла 74-летняя женщина. Также в населённом пункте повреждены многоквартирные дома и газопровод. Об этом сообщил руководитель Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

Атака на Дергачи

Ночью российские войска атаковали предприятие в Дергачах Харьковского района. В результате попадания реактивного беспилотника "Герань-3" загорелось складское помещение площадью около 200 квадратных метров.

Последствия обстрелов за последние сутки

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 18 населенным пунктам области. В результате атак повреждены жилые дома, складские помещения, предприятия, автомобили, административное здание и электросети. В областном центре повреждены четыре грузовых автомобиля, легковой автомобиль, здание интернет-магазина и административное здание. В Богодуховском районе пострадали два частных дома и хозяйственная постройка в Золочеве, автомобиль в Довжике и автомобиль скорой медицинской помощи в Карасовке.

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В Изюмском районе повреждены электросети, частный дом и гараж в Осколе, складские здания в Архангеловке и Барвинковом, два частных дома в Капитоловке и еще один дом в Изюме. В Харьковском районе разрушениям подверглись электросети и частные дома в Мерефе, складское здание и частный дом в Котлярах, а также два гражданских предприятия в Вильшанах и Дергачах. В Лозовском районе пострадали общежитие в Краснопавловке и хозяйственное сооружение в Лимановке. В Чугуевском районе повреждения получил частный дом в Николаевке.

Пострадавшие в результате атак

За прошедшие сутки в Харьковской области пострадали шесть человек, среди них — ребенок. В Харькове острую стрессовую реакцию получили 60-летний мужчина и 14-летний подросток. В поселке Краснопавловка Лозовской общины ранения получили женщины в возрасте 51 и 71 года. В Изюме пострадали мужчины в возрасте 72 и 52 лет.

Чем атаковали россияне

Для нанесения ударов по Харьковской области российские войска применяли различные виды вооружения. За сутки было зафиксировано:

одну атаку из реактивной системы залпового огня;

два удара управляемыми авиабомбами;

семь беспилотников типа "Герань-2";

один беспилотник типа "Молния";

два FPV-дрона;

15 беспилотников, тип которых устанавливается.

Эвакуация в Лозовой

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за последние сутки принял 53 человека. Всего с начала его работы там зарегистрировали 66 330 человек.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 177 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак российских войск. Оккупанты пытались продвинуться в районах Радьковки, Бочкового, Охримовки и Захаровки. На Купянском направлении российские войска за прошедшие сутки штурмовых действий не проводили.

Как сообщали Новини.LIVE, днём 24 октября российские войска нанесли ракетный удар по Лозовой в Харьковской области. Под удар попало складское здание, после попадания там вспыхнул пожар. В результате атаки погиб 45-летний мужчина, еще двое мужчин получили ранения. Также медицинская помощь понадобилась женщине, пережившей сильный стресс.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что днем 23 октября российские войска атаковали Харьков реактивными дронами типа "Шахед". Под ударом оказались офисное здание, частные дома и гражданское предприятие. В результате попаданий возникли пожары, также был поврежден автомобиль и выбиты окна в здании Харьковского цирка. По предварительным данным, люди не пострадали.