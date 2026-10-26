Наслідки удару по Харківщині. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

Російські війська продовжують атакувати Харківщину, завдаючи ударів по житлових будинках і цивільних підприємствах. Вранці 26 жовтня внаслідок атаки дрона загинула 74-річна жінка. За минулу добу в області постраждали шестеро людей, серед них дитина, а в Дергачах після влучання безпілотника спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Удар по селищу Шевченкове

Вранці 26 жовтня російський безпілотник ударив по селищу Шевченкове на Харківщині. Внаслідок атаки загинула 74-річна жінка. Також у населеному пункті пошкоджені багатоквартирні будинки та газогін. Про це повідомив керівник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

Атака на Дергачі

Уночі російські війська атакували підприємство в Дергачах Харківського району. Внаслідок влучання реактивного безпілотника "Герань-3" загорілося складське приміщення площею близько 200 квадратних метрів.

Наслідки обстрілів за минулу добу

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 18 населених пунктах області. Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки, складські приміщення, підприємства, автомобілі, адміністративна будівля та електромережі. В обласному центрі пошкоджені чотири вантажні автомобілі, легковик, будівля інтернет-магазину й адміністративна будівля. У Богодухівському районі постраждали два приватні будинки та господарська споруда в Золочеві, автомобіль у Довжику й автомобіль екстреної медичної допомоги в Карасівці.

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В Ізюмському районі пошкоджені електромережі, приватний будинок і гараж в Осколі, складські будівлі в Архангелівці та Барвінковому, два приватні будинки в Капитолівці й ще один будинок в Ізюмі. У Харківському районі руйнувань зазнали електромережі та приватні будинки в Мерефі, складська будівля й приватний будинок у Котлярах, а також два цивільні підприємства у Вільшанах і Дергачах. У Лозівському районі постраждали гуртожиток у Краснопавлівці та господарська споруда в Лиманівці. У Чугуївському районі пошкоджень зазнав приватний будинок у Миколаївці.

Постраждалі внаслідок атак

За минулу добу в Харківській області постраждали шестеро людей, серед них дитина. У Харкові гостру реакцію на стрес отримали 60-річний чоловік і 14-річний хлопець. У селищі Краснопавлівка Лозівської громади поранення дістали жінки віком 51 та 71 рік. В Ізюмі постраждали чоловіки віком 72 та 52 роки.

Чим атакували росіяни

Для ударів по Харківщині російські війська застосовували різні види озброєння. За добу зафіксували:

одну атаку з реактивної системи залпового вогню;

два удари керованими авіабомбами;

сім безпілотників типу "Герань-2";

один безпілотник типу "Молнія";

два FPV-дрони;

15 безпілотників, тип яких встановлюють.

Евакуація в Лозовій

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 53 людини. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 66 330 людей.

Ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті зафіксували 177 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак російських військ. Окупанти намагалися просунутися в районах Радьківки, Бочкового, Охрімівки та Захарівки. На Куп’янському напрямку російські війська минулої доби штурмових дій не проводили.

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень, 24 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по Лозовій на Харківщині. Під удар потрапила складська будівля, після влучання там спалахнула пожежа. Внаслідок атаки загинув 45-річний чоловік, ще двоє чоловіків дістали поранення. Також медична допомога знадобилася жінці, яка пережила сильний стрес.

Також Новини.LIVE писали, що вдень, 23 жовтня, російські війська атакували Харків реактивними дронами типу "Шахед". Під ударом опинилися офісна будівля, приватні будинки та цивільне підприємство. Унаслідок влучань виникли пожежі, також пошкоджено автомобіль і вибито вікна в будівлі Харківського цирку. За попередніми даними, люди не постраждали.