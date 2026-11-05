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Главная Харьков Атаки РФ на Харьковщину: пострадали 6 человек, среди них ребенок

Атаки РФ на Харьковщину: пострадали 6 человек, среди них ребенок

Ua ru
5 ноября 2026 09:54
Россия атаковала Харьков и Харьковскую область: последствия обстрелов ГСЧС Харьковской области
Горящий дом после атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС Харьковской области

Утром 5 ноября российский беспилотник атаковал Шевченковский район Харькова. По предварительным данным, дрон упал на открытой местности, информации о пострадавших нет. Накануне под ударами оказались город и еще 17 населенных пунктов области. В результате атак шесть человек получили ранения или перенесли острую стрессовую реакцию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Атака на Харьков

Утром 5 ноября российские оккупанты атаковали Шевченковский район Харькова беспилотником. По предварительной информации, вражеский дрон упал на открытой территории. На данный момент сообщений о пострадавших в результате этой атаки не поступало. Информация о возможных последствиях уточняется.

Последствия обстрелов

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и еще 17 населенных пунктов области . В областном центре повреждены два многоквартирных и два частных дома, окна учебного заведения, крыша медицинского учреждения, киоск, три автомобиля и мусоровоз. В Богодуховском районе пострадали электросети в Золочеве, а в Купянском — частный дом в Новой Александровке. В Изюмском районе повреждения получили электросети в Барвинковом и частный дом в Александровке.

В Харьковском районе поврежден частный дом в Васищевом, железнодорожная инфраструктура в Залужном, почтовое отделение в Коротиче и складское здание в Котлярах. В Лозовском районе разрушениям подверглись дом и хозяйственная постройка в Лозовском, а также два складских здания в Лозовой и Новоукраинке. В Чугуевском районе пострадали гаражный бокс в Чугуеве и автомобиль в Шестаковом.

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Число пострадавших

В результате российских ударов за прошедшие сутки пострадали шесть человек, среди них — восьмилетний ребенок. В Харькове 35-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. В Дергачах ранение получил 67-летний мужчина, а 40-летняя женщина и восьмилетний мальчик перенесли острую стрессовую реакцию. Также ранения получили 48-летний мужчина в селе Шестаково Старосалтовской общины и 57-летний мужчина в поселке Приколотное Вильхуватской общины.

Кроме того, медики оказали помощь 15-летнему юноше, получившему ранение ещё 2 ноября в Изюме.

Чем атаковали россияне

Для нанесения ударов по Харьковской области оккупанты применяли различные виды беспилотников. В течение суток было зафиксировано:

  • один БПЛА типа "Герань-2";
  • три беспилотника "Молния";
  • 10 FPV-дронов;
  • 71 беспилотник, тип которого устанавливается.

Эвакуация из области

Тем временем продолжается эвакуация жителей из опасных районов Харьковской области. За прошедшие сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 179 человек. С начала работы пункта там зарегистрировали уже 68 005 человек.

Ситуация на фронте

На фронте за прошедшие сутки зафиксировали 184 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили шесть атак россиян. Противник пытался продвинуться в районах Терновой, Старицы, Рыбалчиного и Амбарного. В то же время на Купянском направлении за прошедшие сутки оккупанты штурмовых действий не проводили.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью 3 ноября РФ атаковала больницу в Харькове. Пациентов эвакуировали в другие медучреждения. В палатах выбило окна и двери, в одной из стен образовалась дыра. По последним данным, в результате атаки пострадали 73 человека, среди них — пациенты, медики и жители прилегающих домов.

Также Новини.LIVE сообщали, что 4 ноября российский беспилотник поразил мусоровоз в Салтовском районе Харькова. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Спецтехника получила повреждения.

Харьков Харьковская область обстрелы Новости Харькова пострадавшие
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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