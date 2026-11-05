Палаючий будинок після атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Зранку 5 листопада російський безпілотник атакував Шевченківський район Харкова. За попередніми даними, дрон упав на відкритій території, інформації про постраждалих немає. Напередодні під ударами опинилися місто та ще 17 населених пунктів області. Унаслідок атак шестеро людей дістали поранення або зазнали гострої реакції на стрес.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Атака на Харків

Зранку 5 листопада російські окупанти атакували Шевченківський район Харкова безпілотником. За попередньою інформацією, ворожий дрон упав на відкритій території. Наразі повідомлень про постраждалих унаслідок цієї атаки не надходило. Інформація щодо можливих наслідків уточнюється.

Наслідки обстрілів

Протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків і ще 17 населених пунктів області. В обласному центрі пошкоджено два багатоквартирні та два приватні будинки, вікна навчального закладу, покрівлю медичного закладу, кіоск, три автомобілі та сміттєвоз. У Богодухівському районі постраждали електромережі в Золочеві, а в Куп’янському — приватний будинок у Новій Олександрівці. На Ізюмщині зазнали пошкоджень електромережі в Барвінковому та приватний будинок в Олександрівці.

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок у Васищевому, залізничну інфраструктуру в Залужному, поштове відділення в Коротичі та складську будівлю в Котлярах. На Лозівщині руйнувань зазнали будинок і господарська споруда в Лозівському, а також дві складські будівлі в Лозовій та Новоукраїнці. У Чугуївському районі постраждали гаражний бокс у Чугуєві та автомобіль у Шестаковому.

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Кількість постраждалих

Унаслідок російських ударів за минулу добу постраждали шестеро людей, серед них — восьмирічна дитина. У Харкові 35-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Дергачах поранення отримав 67-річний чоловік, а 40-річна жінка та восьмирічний хлопчик пережили гостру реакцію на стрес. Також поранено 48-річного чоловіка в селі Шестакове Старосалтівської громади та 57-річного чоловіка в селищі Приколотне Вільхуватської громади.

Крім того, медики надали допомогу 15-річному хлопцю, який дістав поранення ще 2 листопада в Ізюмі.

Чим атакували росіяни

Для ударів по Харківщині окупанти застосовували різні види безпілотників. Протягом доби зафіксували:

один БпЛА типу "Герань-2";

три безпілотники "Молнія";

10 FPV-дронів;

71 безпілотник, тип якого встановлюють.

Евакуація з області

Тим часом триває евакуація жителів із небезпечних районів Харківщини. За минулу добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 179 людей. Від початку роботи пункту там зареєстрували вже 68 005 осіб.

Ситуація на фронті

На фронті протягом минулої доби зафіксували 184 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили шість атак росіян. Противник намагався просунутися в районах Тернової, Стариці, Рибалчиного та Амбарного. Водночас на Куп’янському напрямку минулої доби окупанти штурмових дій не проводили.

Як повідомляли Новини.LIVE, вночі, 3 листопада РФ атакувала лікарню у Харкові. Пацієнтів евакуювали до інших медзакладів. У палатах вибило вікна й двері, в одній зі стін утворилася діра. За останніми даними, внаслідок атаки постраждали 73 людини, серед них — пацієнти, медики та жителі прилеглих будинків.

Також Новини.LIVE писали, що 4 листопада російський безпілотник влучив у сміттєвоз у Салтівському районі Харкова. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Спецтехніка зазнала пошкоджень.