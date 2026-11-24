Горящие автомобили. Фото: ГСЧС Харьковской области

Российские войска наносили удары по Харькову и восьми населённым пунктам области. Под ударами оказались жилые дома, предприятия, складские помещения, почта и автомобили. Повреждения зафиксированы в Харькове, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах. В результате атак пострадал 21 человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Последствия обстрелов

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и восемь населенных пунктов Харьковской области. В областном центре повреждены три автомобиля, гражданское предприятие, два частных дома и складское здание. В Изюме пострадали многоквартирный дом и девять частных домов. В Харьковском районе разрушениям подверглись автомобиль в Русской Лозовой, два частных дома в Мерефе и еще один дом в Слатыном.

Наибольший ущерб зафиксирован в Лозовском районе. В самой Лозовой были разрушены многоквартирный дом и пять частных домов, грузовик, четыре легковых автомобиля, помещение почты и коммунального предприятия. Также повреждения имеются в частных домах в Островском и Черниговском районах.

Пострадавшие от атак

В результате российских атак пострадал 21 человек. В Харькове острую реакцию на стресс получили две женщины в возрасте 42 и 68 лет. В Лозовой ранения получили мужчины 60 и 20 лет и 70-летняя женщина. Еще восемь человек получили острую стрессовую реакцию. В Русской Лозовой пострадали три человека: женщины в возрасте 60 и 57 лет и 61-летний мужчина. В Изюме ранена 77-летняя женщина, а 85-летний мужчина и 80-летняя женщина испытали острую реакцию на стресс. В Черниговском из-за обстрелов острую стрессовую реакцию получили 67-летний мужчина и 63-летняя женщина.

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Чем атаковали россияне

Для нанесения ударов по Харьковской области российская армия применила различные виды вооружения. Зафиксировано:

семь ракет;

одна реактивная система залпового огня;

один беспилотник типа "Молния";

два FPV-дрона;

20 беспилотников, тип которых устанавливается.

Эвакуация из Харьковской области

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 153 человека. Всего с начала работы там зарегистрировали уже 70 422 человека.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 161 боевое столкновение. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили одну атаку россиян вблизи Охримовки. На Купянском направлении противник штурмовых действий не проводил.

Отметим, что вечером 22 ноября российский беспилотник нанес удар по Немишлянскому району Харькова. Взрыв повредил детский сад и окна четырёх многоквартирных домов. Пострадали три человека, ещё одной женщине потребовалась помощь медиков из-за острой стрессовой реакции.

Кроме того, утром 20 ноября россияне атаковали больницу в Шевченковском районе Харькова. Оккупанты с помощью беспилотника поразили здание, где проводятся диагностические обследования пациентов. Взрыв повредил крышу, медицинские кабинеты и оборудование. Пострадали четверо человек.