Палаючі авто. Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська били по Харкову та восьми населених пунктах області. Під ударами опинилися житлові будинки, підприємства, складські приміщення, пошта й автомобілі. Пошкодження зафіксували в Харкові, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах. Унаслідок атак постраждала 21 людина.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Реклама

Наслідки обстрілів

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та вісім населених пунктів Харківської області. В обласному центрі пошкоджено три автомобілі, цивільне підприємство, два приватні будинки та складську будівлю. В Ізюмі постраждали багатоквартирний і дев'ять приватних будинків. У Харківському районі руйнувань зазнали автомобіль у Руській Лозовій, два приватні будинки в Мерефі та ще один будинок у Слатиному.

Найбільше пошкоджень зафіксували в Лозівському районі. У самій Лозовій руйнувань зазнали багатоквартирний і п'ять приватних будинків, вантажівка, чотири легкові автомобілі, приміщення пошти та комунального підприємства. Також пошкодження є у приватних будинках в Острівщині та Чернігівському.

Постраждалі від атак

Унаслідок російських атак постраждала 21 людина. У Харкові гостру реакцію на стрес отримали дві жінки віком 42 та 68 років. У Лозовій поранення дістали чоловіки 60 і 20 років та 70-річна жінка. Ще восьмеро людей отримали гостру реакцію на стрес. У Руській Лозовій постраждали троє людей: жінки віком 60 і 57 років та 61-річний чоловік. В Ізюмі поранено 77-річну жінку, а 85-річний чоловік і 80-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес. У Чернігівському через обстріли гостру реакцію на стрес отримали 67-річний чоловік і 63-річна жінка.

Читайте також:

Чим атакували росіяни

Для ударів по Харківщині російська армія застосувала різні види озброєння. Зафіксовано:

сім ракет;

одну реактивну систему залпового вогню;

один безпілотник типу "Молнія";

два FPV-дрони;

20 безпілотників, тип яких встановлюють.

Евакуація з Харківщини

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій протягом доби прийняв 153 людини. Загалом від початку роботи там зареєстрували вже 70 422 людини.

Ситуація на фронті

За минулу добу на фронті зафіксували 161 бойове зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили одну атаку росіян поблизу Охрімівки. На Куп'янському напрямку противник штурмових дій не проводив.

Зазначимо, ввечері 22 листопада російський безпілотник ударив по Немишлянському району Харкова. Вибух пошкодив дитячий садок і вікна чотирьох багатоквартирних будинків. Постраждали троє людей, ще одній жінці знадобилася допомога медиків через гостру реакцію на стрес.

Також, вранці 20 листопада росіяни атакували лікарню у Шевченківському районі Харкова. Окупанти безпілотником влучили в будівлю, де проводять діагностичні обстеження пацієнтів. Вибухом пошкодило дах, медичні кабінети та обладнання. Постраждали четверо людей.