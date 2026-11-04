Дом после удара. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковской области

Утром 4 ноября российский беспилотник поразил мусоровоз в Салтовском районе Харькова. Накануне российские войска атаковали город и ещё 10 населённых пунктов области. В результате ударов пострадали 2 человека, в том числе — несовершеннолетняя девушка. Повреждены жилые дома, учебное заведение, автомобили, складские и хозяйственные постройки, а также электросети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Удар по Харькову

Около 09:40 4 ноября российский беспилотник поразил мусоровоз в Салтовском районе Харькова. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Спецтехника получила повреждения.

Последствия обстрелов Харьковской области

За прошедшие сутки под вражескими ударами находились Харьков и еще 10 населенных пунктов области. Российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Богодуховском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.

В частности, в Богодуховском районе повреждены частный дом и хозяйственные постройки в Золочеве, а также автомобиль в Карасовке. В Изюмском районе разрушениям подверглись частный дом, учебное заведение и автомобиль в Бугаевке. В Барвинковом поврежден ангар. Также пострадали два частных дома в Андреевке и Слабуновке и четыре дома в Подвысовом.

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В Харьковском районе поврежден автомобиль в Вильховке и электросети в Элитном. В Лозовском районе под удар попали складское здание, четыре гаража и сельскохозяйственная техника в поселке Близнюки.

Пострадавшие в результате атак

За прошедшие сутки в Харьковской области пострадали два человека. В посёлке Близнюки 57-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. Ещё одна раненая — 17-летняя девушка. Она оказалась в больнице после попадания российского беспилотника в Бугаевках.

Чем атаковала РФ

Для нанесения ударов по Харьковской области российские войска применяли различные виды вооружения. В течение суток было зафиксировано:

три управляемые авиационные бомбы (КАБ);

один беспилотник типа "Молния";

пять FPV-дронов;

83 беспилотника, тип которых устанавливается.

Эвакуация из опасных районов

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за прошедшие сутки принял 180 человек. Всего с начала его работы там зарегистрировали 67 826 человек.

Ситуация на фронте в Харьковской области

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 208 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили пять атак россиян вблизи Волчанска и в направлении Радьковки. В то же время на Купянском направлении противник не пытался улучшить свое тактическое положение.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью 3 ноября РФ атаковала больницу в Харькове. Пациентов эвакуировали в другие медучреждения. В палатах выбило окна и двери, в одной из стен образовалась дыра. По последним данным, в результате атаки пострадали 73 человека, среди них — пациенты, медики и жители прилегающих домов.

Также Новини.LIVE сообщали, что утром 2 ноября российские войска атаковали Изюм управляемыми авиабомбами. По предварительным данным, под удар попал четырёхэтажный жилой дом. К сожалению, известно о погибшем и пострадавших. За прошедшие сутки обстрелам подверглись 11 населенных пунктов Харьковской области.