Будинок після удару. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Уранці 4 листопада російський безпілотник влучив у сміттєвоз у Салтівському районі Харкова. Напередодні російські війська атакували місто та ще 10 населених пунктів області. Внаслідок ударів постраждали постраждали 2 людини, серед них — неповнолітня дівчина. Пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, автомобілі, складські й господарські споруди та електромережі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Удар по Харкову

Близько 09:40 4 листопада російський безпілотник влучив у сміттєвоз у Салтівському районі Харкова. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Спецтехніка зазнала пошкоджень.

Наслідки обстрілів Харківщини

Протягом минулої доби під ворожими ударами перебували Харків і ще 10 населених пунктів області. Російські війська атакували цивільну інфраструктуру в Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.

Зокрема, у Богодухівському районі пошкоджені приватний будинок і господарські споруди в Золочеві, а також автомобіль у Карасівці. В Ізюмському районі руйнувань зазнали приватний будинок, навчальний заклад та автомобіль у Бугаївці. В Барвінковому пошкоджено ангар. Також постраждали два приватні будинки в Андріївці та Слабунівці й чотири будинки в Підвисовому.

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У Харківському районі пошкоджено автомобіль у Вільхівці та електромережі в Елітному. У Лозівському районі під удар потрапили складська будівля, чотири гаражі та сільськогосподарська техніка в селищі Близнюки.

Постраждалі внаслідок атак

За минулу добу в Харківській області постраждали двоє людей. У селищі Близнюки 57-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Ще одна пораненв — 17-річна дівчина. Вона опинилася в лікарні після влучання російського безпілотника в Бугаївці.

Чим атакувала РФ

Для ударів по Харківщині російські війська застосовували різні види озброєння. Протягом доби зафіксували:

три керовані авіаційні бомби (КАБ);

один безпілотник типу "Молнія";

п'ять FPV-дронів;

83 безпілотники, тип яких встановлюють.

Евакуація з небезпечних районів

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 180 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 67 826 осіб.

Ситуація на фронті Харківщини

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті зафіксували 208 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили п'ять атак росіян поблизу Вовчанська та в напрямку Радьківки. Водночас на Куп'янському напрямку противник не намагався покращити своє тактичне положення.

Як повідомляли Новини.LIVE, вночі, 3 листопада РФ атакувала лікарню у Харкові. Пацієнтів евакуювали до інших медзакладів. У палатах вибило вікна й двері, в одній зі стін утворилася діра. За останніми даними, внаслідок атаки постраждали 73 людини, серед них — пацієнти, медики та жителі прилеглих будинків.

Також Новини.LIVE писали, що зранку 2 листопада російські війська атакували Ізюм керованими авіабомбами. Попередньо, під удар потрапив чотириповерховий житловий будинок. На жаль, відомо про загиблого та постраждалих. Минулої доби обстрілів зазнали 11 населених пунктів Харківщини.