Специалисты проверяют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Харьковской области ввели аварийные отключения электроэнергии. Причиной стала сложная ситуация в Объединенной энергетической системе Украины. Энергетики работают над ее стабилизацией и восстановлением надежного электроснабжения. В связи с этим ранее обнародованные графики почасовых отключений могут временно не действовать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго.

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Аварийные отключения

В понедельник, 9 ноября, в Харьковской области ввели аварийные отключения электроэнергии. Ограничения ввели из-за сложной ситуации в Объединенной энергетической сети Украины.

Энергетики работают над стабилизацией энергосистемы и восстановлением надежного электроснабжения. Жителей области просят с пониманием отнестись к ситуации и экономно использовать электроэнергию.

Важно учитывать, что аварийные отключения могут происходить вне графика. Поэтому ранее обнародованное расписание почасовых отключений пока не стоит воспринимать как гарантированное.

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Какие графики действовали ранее

До введения аварийных ограничений на 9 ноября в Харьковской области планировалось применять графики почасовых отключений в течение всего суток — с 00:00 до 24:00. Предварительное расписание для очередей и подочередей было следующим:

1.1 и 1.2: 01:00–04:30, 06:00–15:00, 18:30–24:00.

2.1 и 2.2: 00:00–04:30, 08:00–15:00, 18:30–24:00.

3.1 и 3.2: 01:00–06:00, 11:30–18:30, 22:00–24:00.

4.1: 04:30–06:00, 11:30–18:30.

4.2: 04:30–08:00, 11:30–18:30.

5.1 и 5.2: 00:00–01:00, 04:30–11:30, 15:00–22:00.

6.1 и 6.2: 00:00–01:00, 06:00–11:30, 15:00–22:00.

Также в течение суток должны были действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому жителям Харьковской области следует следить за сообщениями на официальных ресурсах Харьковоблэнерго.

Тариф на электроэнергию

Отметим, что базовый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 4,32 грн за киловатт-час. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут существенно экономить, платя ночью всего 2,16 грн. Для квартир с официальным электроотоплением на период холодного времени года предусмотрена льготная цена 2,64 грн за кВт·ч.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове разработали систему, которая помогает службам быстрее реагировать на российские удары. Благодаря видеонаблюдению место попадания теперь определяют за 30 секунд вместо пяти минут. Также в городе удалось сократить продолжительность воздушных тревог.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что ассоциация прифронтовых городов и общин, которую возглавляет мэр Харькова Игорь Терехов, обратилась к премьер-министру Украины Сергею Корецкому с предложениями относительно налоговых льгот, компенсаций и доступа бизнеса к финансированию. Среди инициатив также — государственная программа энергетической устойчивости предприятий.