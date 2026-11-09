Фахівці перевіряють обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

На Харківщині запровадили аварійні відключення електроенергії. Причиною стала складна ситуація в Об’єднаній енергетичній системі України. Енергетики працюють над її стабілізацією та відновленням надійного електропостачання. Через це раніше оприлюднені графіки погодинних відключень можуть тимчасово не діяти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківобленерго.

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Аварійні відключення

У понеділок, 9 листопада, на Харківщині застосували аварійні відключення електроенергії. Обмеження запровадили через складну ситуацію в Об’єднаній енергетичній мережі України.

Енергетики працюють над стабілізацією енергосистеми та відновленням надійного електропостачання. Жителів області просять із розумінням поставитися до ситуації та ощадливо використовувати електроенергію.

Важливо враховувати, що аварійні відключення можуть відбуватися поза графіками. Тому раніше оприлюднений розклад погодинних відключень наразі не варто сприймати як гарантований.

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Які графіки діяли раніше

До запровадження аварійних обмежень на 9 листопада в Харківській області планували застосовувати графіки погодинних відключень протягом усієї доби — з 00:00 до 24:00. Попередній розклад для черг і підчерг був таким:

1.1 та 1.2: 01:00–04:30, 06:00–15:00, 18:30–24:00.

2.1 та 2.2: 00:00–04:30, 08:00–15:00, 18:30–24:00.

3.1 та 3.2: 01:00–06:00, 11:30–18:30, 22:00–24:00.

4.1: 04:30–06:00, 11:30–18:30.

4.2: 04:30–08:00, 11:30–18:30.

5.1 та 5.2: 00:00–01:00, 04:30–11:30, 15:00–22:00.

6.1 та 6.2: 00:00–01:00, 06:00–11:30, 15:00–22:00.

Також протягом доби мали діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому жителям Харківщини варто стежити за повідомленнями на офіційних ресурсах Харківобленерго.

Тариф на світло

Зазначимо, базовий тариф на світло для побутових споживачів становить 4,32 грн за кіловат-годину. Водночас власники двозонних лічильників можуть суттєво заощаджувати, сплачуючи вночі лише 2,16 грн. Для помешкань з офіційним електроопаленням на період холодної пору року передбачена пільгова ціна 2,64 грн за кВт·год.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові розробили систему, яка допомагає службам швидше реагувати на російські удари. Завдяки відеоспостереженню місце влучання тепер визначають за 30 секунд замість п'яти хвилин. Також у місті вдалося скоротити тривалість повітряних тривог.

Також Новини.LIVE писали, що асоціація прифронтових міст та громад, яку очолює мер Харкова Ігор Терехов, звернулася до прем’єр-міністра України Сергія Корецького з пропозиціями щодо податкових пільг, компенсацій і доступу бізнесу до фінансування. Серед ініціатив також — державна програма енергетичної стійкості підприємств.