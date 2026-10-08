Аварийное отключение света: графики в Харьковской области

Специалисты проводят ремонт сетей. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго

В Харьковской области 8 октября ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. При этом для потребителей продолжают действовать почасовые графики. Ограничения связаны с последствиями российских атак на энергетические объекты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго.

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Аварийные отключения

В Харькове и Харьковской области по указанию НЭК «Укрэнерго» ввели аварийные отключения электроэнергии. Причиной стали последствия вражеских атак на энергетические объекты и сложная ситуация в Объединенной энергосистеме. Энергетики работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения. Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме. В то же время в Харьковской области продолжают действовать графики почасовых отключений.

Графики отключений

В четверг, 8 октября, почасовые отключения действуют в течение суток. Ориентировочное время отсутствия электроснабжения по очередям и подочередям следующее:

1.1: 13:00–16:30;

1.2: 13:00–16:30;

2.1: 15:00–16:30;

2.2: 02:30–06:00;

3.1: 16:30–20:00;

3.2: 16:30–20:00;

4.1: 07:00–09:30 и 16:30–20:00;

4.2: 06:00–09:30;

5.1: 20:00–23:30;

5.2: 20:00–23:30;

6.1: 00:00–02:30, 10:00–13:00 и 20:00–22:00;

6.2: 10:00–13:00.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 23:59 действуют графики ограничения мощности.

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Ситуация в энергосистеме может меняться в течение дня, поэтому фактическое время отключений может отличаться от указанного в графиках. Потребителям рекомендуется следить за обновлениями «Харьковоблэнерго» и экономно использовать электроэнергию, если она есть.

Тариф на электроэнергию

Отметим, что для большинства бытовых потребителей электроэнергия в октябре будет стоить, как и раньше, 4,32 грн за кВт·ч. Правительство продлило действие этой фиксированной цены до 31 октября 2026 года включительно.

Однако с 1 октября начинается льготный период для определенных правительством домохозяйств с электроотоплением, а также домов без газоснабжения и централизованного или автономного отопления. Для них будет действовать цена 2,64 грн за кВт·ч за первые 2 000 кВт·ч в месяц. Если потребление превысит этот объем, за электроэнергию свыше 2 000 кВт·ч нужно платить по 4,32 грн. Льготный период длится с 1 октября по 30 апреля.

Как сообщали Новини.LIVE, в Изюме после утренней атаки РФ 8 октября без электроснабжения остались 1063 абонента. Об этом сообщили в Изюмской районной военной администрации. Энергетики сразу же приступили к восстановлению электроснабжения.

Также Новини.LIVE писали, что в Лозовской общине российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в одном из старостинских округов. По данным городского головы Сергея Зеленского, люди не пострадали.