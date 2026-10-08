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Головна Харків Аварійне відключення світла на Харківщині: застосування графіків

Аварійне відключення світла на Харківщині: застосування графіків

Ua ru
8 жовтня 2026 12:00
Аварійне відключення світла: графіки на Харківщині
Фахівці ремонтують мережі. Фото ілюстративне: Харківобленерго

У Харківській області 8 жовтня запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Водночас для споживачів продовжують діяти погодинні графіки. Обмеження пов’язані з наслідками російських атак на енергетичні об’єкти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківобленерго.

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Аварійні відключення

У Харкові та Харківській області за вказівкою НЕК "Укренерго" застосували аварійні відключення електроенергії. Причиною стали наслідки ворожих атак на енергетичні об’єкти та складна ситуація в Об’єднаній енергосистемі. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі. Водночас на Харківщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Графіки відключень

У четвер, 8 жовтня, погодинні відключення діють протягом доби. Орієнтовний час без електропостачання за чергами та підчергами такий: 

  • 1.1: 13:00–16:30; 
  • 1.2: 13:00–16:30; 
  • 2.1: 15:00–16:30; 
  • 2.2: 02:30–06:00; 
  • 3.1: 16:30–20:00; 
  • 3.2: 16:30–20:00; 
  • 4.1: 07:00–09:30 та 16:30–20:00; 
  • 4.2: 06:00–09:30;
  • 5.1: 20:00–23:30; 
  • 5.2: 20:00–23:30; 
  • 6.1: 00:00–02:30, 10:00–13:00 та 20:00–22:00;
  • 6.2: 10:00–13:00.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 23:59 діють графіки обмеження потужності.

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Ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня, тому фактичний час відключень може відрізнятися від зазначеного в графіках. Споживачам радять стежити за оновленнями "Харківобленерго" та ощадливо використовувати електроенергію, якщо вона є.

Тариф на світло

Зазначимо, для більшості побутових споживачів електроенергія у жовтні коштуватиме, як і раніше, 4,32 грн за кВт·год. Уряд продовжив дію цієї фіксованої ціни до 31 жовтня 2026 року включно.

Однак з 1 жовтня починається пільговий період для визначених урядом домогосподарств з електроопаленням, а також будинків без газопостачання та централізованого або автономного опалення. Для них діятиме ціна 2,64 грн за кВт·год за перші 2 000 кВт·год на місяць. Якщо споживання перевищить цей обсяг, за електроенергію понад 2 000 кВт·год потрібно платити по 4,32 грн. Пільговий період триває з 1 жовтня до 30 квітня. 

Як повідомляли Новини.LIVE, в Ізюмі після ранкової атаки РФ, 8 жовтня, без електропостачання залишилися 1063 абоненти. Про це повідомили в Ізюмській районній військовій адміністрації. Енергетики одразу почали працювати над відновленням електропостачання.

Також Новини.LIVE писали, що у Лозівській громаді російські війська влучили по об’єкту критичної інфраструктури в одному зі старостинських округів. За даними міського голови Сергія Зеленського, люди не постраждали.

Харків Харківська область Новини Харкова відключення світла графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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