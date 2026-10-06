Терехов об ударе по Харькову: погибшие, раненые и разрушения

Последствия удара по Харькову. Фото: Новини.LIVE

Российская атака на Харьков унесла жизни шестерых человек и привела к десяткам раненых. После ударов в городе продолжались спасательные и восстановительные работы. Повреждены жилые дома, предприятия, склады и автомобили. Часть жителей при необходимости готовы временно переселить, а бизнесу обещают поддержку.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки

После российского удара спасатели и коммунальные службы работали на местах попаданий . Им пришлось извлекать людей и тела погибших из-под завалов. По словам мэра Харькова, основные спасательные работы уже завершены. Терехов сообщил, что на момент разговора за медицинской помощью обратился 61 человек. В больницах оставались 18 пострадавших, четверо из них находились в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

"Работы завершены. Благодарю наших сотрудников ГСЧС, наши коммунальные службы, которые работали над тем, чтобы и деблокировать людей, и извлечь тела погибших", — сказал Игорь Терехов.

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Мэр также уточнил, что в результате атаки погибли шесть человек. По его словам, россияне нанесли удары по производственным предприятиям, складским помещениям и станции технического обслуживания автомобилей. Отдельно ночью был нанесен удар по производственному предприятию, где возник масштабный пожар.

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"Вспыхнул очень большой пожар. Он уже локализован. Еще раз хочу поблагодарить сотрудников ГСЧС и наши коммунальные службы, которые работали практически всю ночь, чтобы локализовать этот пожар", — отметил мэр.

Будут ли отселять жителей

Российские удары повредили более 30 многоквартирных и более 10 частных домов. В городе уже проводят первоочередные работы, в частности закрывают выбитые окна и ремонтируют крыши. В то же время один из многоэтажных домов получил значительные повреждения. Для жителей, чье жилье временно непригодно для проживания, у города есть варианты расселения. Людям могут предложить общежития, а часть жителей может поехать к родственникам или арендовать другое жилье.

"Что касается расселения, то хочу сказать, что да, конечно, у нас есть такие возможности. Мы предлагаем людям переселиться в общежития", — рассказал Терехов.

По его словам, в частных домах окна уже полностью закрыли. Теперь коммунальные службы работают над восстановлением крыш. В многоэтажках работы также продолжаются.

"Будем работать и сегодня, и завтра, пока не закроем все окна", — сказал мэр Харькова.

Восстановление домов

Городские власти рассчитывают восстановить поврежденные коммуникации и вернуть людям необходимые услуги до наступления холодов. Терехов заверил, что работы уже ведутся. По его словам, город планирует восстанавливать коммунальные услуги одновременно с ремонтом поврежденных домов.

"Да, это возможно сделать до наступления холодов. Хочу сказать, что вчера было сделано очень много. И сегодня будет сделано многое в плане восстановления коммунальных услуг", — отметил он.

Мэр добавил, что город будет работать над тем, чтобы жители как можно скорее вновь получили все необходимые коммунальные услуги.

Помощь бизнесу

От ударов пострадали не только жилые дома. Повреждения получили складские помещения, СТО, магазины и производственные объекты. Городские власти заявляют, что будут стараться помочь предпринимателям возобновить работу. В то же время Терехов подчеркнул, что возможности городского бюджета ограничены. Поэтому, по его мнению, для пострадавшего бизнеса нужна отдельная государственная программа поддержки и страхования военных рисков.

"Сегодня наш бизнес нуждается в помощи, прежде всего, на государственном уровне. Поэтому мы в Ассоциации профильных городов настаиваем на создании государственной программы по страхованию военных рисков", — сказал городской голова.

Хватает ли техники коммунальщикам

После ударов коммунальные службы продолжают работать в разных районах Харькова. Им приходится одновременно убирать последствия обстрелов, помогать с восстановлением домов и работать возле поврежденных предприятий. По словам Терехова, дополнительной помощи из других районов или областей город пока не просит. Коммунальной техники хватает, в частности благодаря помощи городов-партнеров из-за рубежа.

"О помощи не просим. Хочу ещё раз поблагодарить сотрудников ГСЧС, наши коммунальные службы, которые работают, несмотря на возможность повторных обстрелов и постоянные воздушные тревоги", — сказал Терехов.

Он отметил, что Харьков получает много коммунальной техники в качестве гуманитарной помощи от городов-партнеров. Её используют для ликвидации последствий российских ударов и восстановления повреждённых объектов.

"Коммунальной техники, к счастью, хватает. Мы получаем очень много коммунальной техники в качестве гуманитарной помощи от наших городов-партнеров из-за рубежа. Очень благодарны за это", — подчеркнул мэр.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты в ночь на 4 октября атаковали Изюм Харьковской области. По предварительной информации, противник применил реактивные системы залпового огня крупного калибра. К счастью, люди не пострадали.

Также Новини.LIVE писали, что российские военные нанесли ракетный удар по Харькову вечером 4 октября. В результате атаки погиб 42-летний мужчина, который проезжал неподалеку от места попадания. Еще шесть человек пострадали, среди них двое полицейских. В городе повреждены жилые дома, кафе и автомобили, а также нежилые здания.