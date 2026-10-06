Терехов про удар по Харкову: загиблі, поранені та руйнування

Наслідки удару по Харкову. Фото: Новини.LIVE

Російська атака на Харків забрала життя шістьох людей і спричинила десятки поранень. Після ударів у місті тривали рятувальні та відновлювальні роботи. Пошкоджені житлові будинки, підприємства, склади й автомобілі. Частину мешканців за потреби готові тимчасово переселити, а бізнесу обіцяють підтримку.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів мер Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки

Після російського удару рятувальники та комунальні служби працювали на місцях влучань. Їм довелося деблокувати людей і тіла загиблих із-під завалів. За словами мера Харкова, основні рятувальні роботи вже завершені. Терехов повідомив, що станом на момент розмови по медичну допомогу звернулася 61 людина. У лікарнях залишалися 18 постраждалих, четверо з них перебували в реанімації у вкрай тяжкому стані.

"Роботи завершені. Дякую нашим працівникам ДСНС, нашим комунальним службам, які працювали для того, щоб і деблокувати людей, і витягти тіла загиблих людей", — сказав Ігор Терехов.

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Мер також уточнив, що внаслідок атаки загинули шестеро людей. За його словами, росіяни завдали ударів по виробничих підприємствах, складських приміщеннях і станції технічного обслуговування автомобілів. Окремо вночі було влучання у виробниче підприємство, де виникла масштабна пожежа.

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"Спалахнула дуже велика пожежа. Вже вона локалізована. Ще раз хочу подякувати працівникам ДСНС і нашим комунальним службам, які працювали практично всю ніч, щоб локалізувати цю пожежу", — зазначив міський голова.

Чи відселятимуть мешканців

Російські удари пошкодили понад 30 багатоквартирних і більш як 10 приватних будинків. У місті вже проводять першочергові роботи, зокрема закривають вибиті вікна та ремонтують дахи. Водночас один із багатоповерхових будинків зазнав значних пошкоджень. Для мешканців, чиє житло тимчасово непридатне для проживання, місто має варіанти розселення. Людям можуть запропонувати гуртожитки, а частина мешканців може поїхати до родичів або орендувати інше житло.

"Що стосується виселення, то хочу сказати, що так, звісно, у нас є такі можливості. Ми пропонуємо людям виселятися до гуртожитків", — розповів Терехов.

За його словами, у приватних будинках вікна вже закрили повністю. Тепер комунальні служби працюють над відновленням дахів. У багатоповерхівках роботи також тривають.

"Будемо працювати і сьогодні, і завтра, поки не закриємо всі вікна", — сказав мер Харкова.

Відновлення будинків

Міська влада розраховує відновити пошкоджені комунікації та повернути людям необхідні послуги до початку холодів. Терехов запевнив, що роботи вже тривають. За його словами, місто планує відновлювати комунальні послуги одночасно з ремонтом пошкоджених будинків.

"Так, можливо відновити до холодів. Хочу сказати, що дуже багато зроблено було вчора. І сьогодні буде зроблено, що стосується відновлення комунальних послуг", — зазначив він.

Мер додав, що місто працюватиме над тим, щоб мешканці якомога швидше знову отримали всі необхідні комунальні послуги.

Допомога бізнесу

Через удари постраждали не лише житлові будинки. Пошкоджень зазнали складські приміщення, СТО, магазини та виробничі об'єкти. Міська влада заявляє, що підприємцям намагатимуться допомогти відновити роботу. Водночас Терехов наголосив, що можливості міського бюджету обмежені. Тому, на його думку, для постраждалого бізнесу потрібна окрема державна програма підтримки та страхування воєнних ризиків.

"Сьогодні наш бізнес потребує допомоги, перш за все, на рівні держави. Тому ми в Асоціації профільних міст наполягаємо, щоб була державна програма щодо страхування військових ризиків", — сказав міський голова.

Чи вистачає техніки комунальникам

Після ударів комунальні служби продовжують працювати в різних районах Харкова. Їм доводиться одночасно прибирати наслідки обстрілів, допомагати з відновленням будинків і працювати біля пошкоджених підприємств. За словами Терехова, додаткової допомоги з інших районів чи областей місто наразі не просить. Комунальної техніки вистачає, зокрема завдяки допомозі міст-партнерів з-за кордону.

"Допомогу не просимо. Хочу ще раз подякувати працівникам ДСНС, нашим комунальним службам, які працюють, незважаючи на можливість повторних обстрілів і постійні повітряні тривоги", — сказав Терехов.

Він зазначив, що Харків отримує багато комунальної техніки як гуманітарну допомогу від міст-партнерів. Її використовують для ліквідації наслідків російських ударів і відновлення пошкоджених об'єктів.

"Комунальної техніки, на щастя, вистачає. Ми дуже багато отримуємо комунальної техніки як гуманітарну допомогу від наших міст-партнерів з-за кордону. Дуже вдячні за це", — наголосив мер.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти у ніч проти 4 жовтня атакували Ізюм Харківської області. За попередньою інформацією, противник застосував реактивні системи залпового вогню великого калібру. На щастя, люди не постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що російські військові завдали ракетного удару по Харкову ввечері 4 жовтня. Внаслідок атаки загинув 42-річний чоловік, який проїжджав неподалік місця влучання. Ще шестеро людей постраждали, серед них двоє поліцейських. У місті пошкоджені житлові будинки, кафе та автомобілі, а також нежитлові будівлі.