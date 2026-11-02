Разрушения после авиаудара. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

Утром 2 ноября российские войска нанесли удар по Изюму управляемыми авиабомбами. По предварительным данным, под удар попал четырёхэтажный жилой дом. К сожалению, есть сообщения о погибших и пострадавших. За прошедшие сутки обстрелам подверглись 11 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Удар по Изюму

Утром 2 ноября российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Изюму Харьковской области. По предварительной информации, произошло попадание в четырехэтажный жилой дом. После атаки загорелись автомобили. Также поступила информация о пожаре в почтовом отделении. На месте работают все экстренные службы. К сожалению, один человек погиб. Кроме того, известно о как минимум трёх пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь.

Последствия обстрелов

За прошедшие сутки под вражескими ударами находились 11 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак повреждены жилые дома, автомобили, предприятия и объекты инфраструктуры. Наибольшие разрушения понесла Изюм. Там повреждены два многоквартирных и 20 частных домов, четыре автомобиля, автозаправочная станция, помещение банка, торгово-развлекательный центр, кабинет нотариуса и электросети.

В поселке Шевченково Купянского района повреждены многоквартирный и два частных дома. В Харьковском районе, в поселке Васищево, пострадали четыре многоквартирных и пять частных домов, два автомобиля, склады гражданского предприятия и электросети. В селе Черкасская Лозовая разрушениям подверглись дом и автомобиль.

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В Лозовском районе повреждены административное здание в Хижняковке и многоквартирный дом в Лозовой. В Чугуеве пострадали складское здание, а в поселке Пролисное — трактор.

Пострадавшие от атак

За прошедшие сутки в результате российских ударов пострадали 19 человек, среди них — трехлетний ребенок. В поселке Васищево ранения получили 18-летний мужчина и 48-летняя женщина. Еще девять человек перенесли острую стрессовую реакцию, среди них — трехлетняя девочка.

В Изюме ранения получили мужчины в возрасте 24 и 67 лет, а также женщины в возрасте 61 и 85 лет. Еще одна 59-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию.

Кроме того, в Великом Бурлуке ранен 46-летний мужчина, в Лозовой — 75-летняя женщина, а в селе Хижняковка Лозовской общины — 66-летний мужчина.

Чем атаковал враг

За прошедшие сутки российские войска применяли против Харьковской области различные виды вооружения. В частности, зафиксировано:

одна реактивная система залпового огня;

пять управляемых авиабомб;

шесть беспилотников типа "Герань-2";

один FPV-дрон;

17 беспилотников, тип которых устанавливается.

Эвакуация из Харьковской области

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за последние сутки принял 83 человека. Всего с начала его работы там зарегистрировали 67 511 человек.

Ситуация на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте зафиксировали 205 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили восемь атак противника. Враг пытался продвинуться в сторону Терновой, Караичного, Захаровки, Колодезного, а также атаковал в районах Устиновки и Охримовки. На Купянском направлении российские войска провели три штурмовые операции. Атаки велись в сторону Радьковки и Купянска.

Как сообщали Новини.LIVE, 31 октября россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по сельскохозяйственному предприятию в селе Аркадовка Купянского района Харьковской области. В результате обстрела вспыхнул пожар, который уничтожил урожай подсолнечника и повредил зернохранилище. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове после ударов россиян повреждены 39 жилых домов в двух районах города. Наибольшие разрушения зафиксированы в Основянском районе, который оккупанты атаковали ночью 31 октября. В Новобаварском районе коммунальщики до сих пор устраняют последствия предыдущего обстрела. В домах выбиты окна и повреждены крыши.