Руйнування після авіаудару. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Харківщини

Зранку 2 листопада російські війська атакували Ізюм керованими авіабомбами. Попередньо, під удар потрапив чотириповерховий житловий будинок. На жаль, відомо про загиблого та постраждалих. Минулої доби обстрілів зазнали 11 населених пунктів Харківщини.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Удар по Ізюму

Зранку 2 листопада російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Ізюму Харківської області. За попередньою інформацією, є влучання у чотириповерховий житловий будинок. Після атаки загорілися автомобілі. Також надійшла інформація про пожежу у відділенні пошти. На місці працюють усі екстрені служби. На жаль, одна людина загинула. Крім того, відомо про щонайменше трьох постраждалих. Їм надається уся необхідна допомога.

Наслідки обстрілів

Протягом минулої доби під ворожими ударами перебували 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, автомобілі, підприємства та об'єкти інфраструктури. Найбільших руйнувань зазнав Ізюм. Там пошкоджено два багатоквартирні та 20 приватних будинків, чотири автомобілі, автозаправну станцію, приміщення банку, торговельно-розважальний центр, кабінет нотаріуса та електромережі.

У селищі Шевченкове Куп'янського району пошкоджено багатоквартирний і два приватні будинки. У Харківському районі, в селищі Васищеве, постраждали чотири багатоквартирні та п'ять приватних будинків, два автомобілі, склади цивільного підприємства й електромережі. У селі Черкаська Лозова руйнувань зазнали будинок та автомобіль.

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У Лозівському районі пошкоджено адміністративну будівлю в Хижняківці та багатоквартирний будинок у Лозовій. У Чугуєві постраждали складська будівля, а в селищі Пролісне — трактор.

Постраждалі від атак

За минулу добу внаслідок російських ударів постраждали 19 людей, серед них — трирічна дитина. У селищі Васищеве поранень зазнали 18-річний чоловік і 48-річна жінка. Ще дев'ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес, серед них — трирічна дівчинка.

В Ізюмі поранення отримали чоловіки віком 24 та 67 років, а також жінки віком 61 та 85 років. Ще одна 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Крім того, у Великому Бурлуці поранено 46-річного чоловіка, у Лозовій — 75-річну жінку, а в селі Хижняківка Лозівської громади — 66-річного чоловіка.

Чим атакував ворог

Протягом минулої доби російські війська застосовували проти Харківської області різні види озброєння. Зокрема, зафіксовано:

одну реактивну систему залпового вогню;

п'ять керованих авіабомб;

шість безпілотників типу "Герань-2";

один FPV-дрон;

17 безпілотників, тип яких встановлюють.

Евакуація з Харківщини

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 83 людини. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 67 511 осіб.

Ситуація на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті зафіксували 205 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили вісім атак противника. Ворог намагався просунутися в бік Тернової, Караїчного, Захарівки, Колодязного, а також атакував у районах Устинівки та Охрімівки. На Куп'янському напрямку російські війська провели три штурмові дії. Атаки відбувалися в бік Радьківки та Куп'янська.

Як повідомляли Новини.LIVE, 31 жовтня, росіяни вдарили керованою авіабомбою по сільськогосподарському підприємству в селі Аркадівка Куп'янського району Харківщини. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, яка знищила врожай соняшнику та пошкодила зерносховище. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові після ударів росіян пошкоджено 39 житлових будинків у двох районах міста. Найбільше руйнувань зафіксували в Основ'янському районі, який окупанти атакували вночі 31 жовтня. У Новобаварському районі комунальники досі усувають наслідки попереднього обстрілу. У будинках вибиті вікна та пошкоджені покрівлі.