Главная Харьков Бензин, дизель и газ в Харькове: какие цены на топливо сегодня

Дата публикации 3 мая 2026 14:13
Автомобили на заправке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

По состоянию на 3 мая в Харьковской области цены на топливо остаются стабильными. За последние сутки изменений в стоимости бензина, дизеля и автогаза не зафиксировано.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Авториа.

Цены на топливо в Харьковской области. Фото: скриншот с Авториа

Цены на топливо в Харькове на 3 мая

Средняя цена бензина А-95 в Харькове составляет 71,54 грн за литр. Бензин А-95+ продают примерно по 75,85 грн, а А-92 — по 66,92 грн за литр.

Дизельное топливо держится на уровне 87,84 грн за литр, автогаз — 48,26 грн. Изменения цен за сутки не произошли.

Цена на АЗС в Харькове на 3 мая

Стоимость топлива на АЗС отличается в зависимости от сети. У премиальных операторов, таких как OKKO и WOG, бензин А-95 стоит около 75,90 грн за литр, дизель — до 89,90 грн, автогаз — около 49,90 грн.

В сети UPG цены немного ниже: бензин А-95 — 72,90 грн, дизель — 86,90 грн, газ — 49 грн за литр.

Более доступные варианты предлагают БРСМ-Нафта и AMIC. Там бензин А-95 можно найти примерно по 69-71 грн за литр, дизель — от 86,79 грн, газ — от 47,29 грн.

Цены на топливо накануне

Как и накануне, 2 мая, цены на основных заправках Харькова остаются на том же уровне. Например, в сети WOG дизель стоит до 89,9 грн за литр, а бензин А-95 — 75,9 грн. В БРСМ-Нафта бензин стартует от 69,99 грн, дизель — от 86,79 грн, автогаз — от 47,29 грн. В сети OVIS бензин А-95 продают примерно по 73,49 грн, дизель — 88,90 грн, газ — 47,49 грн за литр.

Удары по АЗС Харькова

Новини.LIVE ранее информировали, что утром 2 мая российские захватчики беспилотниками атаковали Харьков. В городе зафиксировали попадание в автосалон и на территорию автозаправочной станции. Там бушевал пожар.

Позже Новини.LIVE писали, что днем российские беспилотники ударили по нескольким районам города. Атаке подверглись аж четыре автозаправочные станции и жилая застройка. Есть шестеро пострадавших.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
