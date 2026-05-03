Бензин, дизель і газ у Харкові: які ціни на паливо сьогодні

Станом на 3 травня у Харківській області ціни на пальне залишаються стабільними. За останню добу змін у вартості бензину, дизеля та автогазу не зафіксовано.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Авторіа.

Ціни на паливо у Харкові на 3 травня

Середня ціна бензину А-95 у Харкові становить 71,54 грн за літр. Бензин А-95+ продають приблизно по 75,85 грн, а А-92 — по 66,92 грн за літр.

Дизельне паливо тримається на рівні 87,84 грн за літр, автогаз — 48,26 грн. Зміни цін за добу не відбулися.

Ціна на АЗС у Харкові на 3 травня

Вартість пального на АЗС відрізняється залежно від мережі. У преміальних операторів, таких як OKKO та WOG, бензин А-95 коштує близько 75,90 грн за літр, дизель — до 89,90 грн, автогаз — близько 49,90 грн.

У мережі UPG ціни трохи нижчі: бензин А-95 — 72,90 грн, дизель — 86,90 грн, газ — 49 грн за літр.

Більш доступні варіанти пропонують БРСМ-Нафта та AMIC. Там бензин А-95 можна знайти приблизно за 69-71 грн за літр, дизель — від 86,79 грн, газ — від 47,29 грн.

Ціни на паливо напередодні

Як і напередодні, 2 травня, ціни на основних заправках Харкова залишаються на тому ж рівні. Наприклад, у мережі WOG дизель коштує до 89,9 грн за літр, а бензин А-95 — 75,9 грн. У БРСМ-Нафта бензин стартує від 69,99 грн, дизель — від 86,79 грн, автогаз — від 47,29 грн. У мережі OVIS бензин А-95 продають приблизно по 73,49 грн, дизель — 88,90 грн, газ — 47,49 грн за літр.

Удари по АЗС Харкова

Новини.LIVE раніше інформували, що вранці 2 травня російські загарбники безпілотниками атакували Харків. У місті зафіксували влучання в автосалон і на територію автозаправної станції. Там вирувала пожежа.

Пізніше Новини.LIVE писали, що вдень російські безпілотники вдарили по кількох районах міста. Атаки зазнали аж чотири автозаправні станції та житлова забудова. Є шестеро постраждалих.