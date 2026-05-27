Бензин дорожает, а газ падает: цены в Харькове 27 мая

Бензин дорожает, а газ падает: цены в Харькове 27 мая

Дата публикации 27 мая 2026 16:05
Заправочная станция. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 27 мая, на заправках Харьковской области зафиксированы новые тенденции в динамике цен на основные виды топлива. После колебаний в течение месяца стоимость большинства видов нефтепродуктов продемонстрировала стремление к стабилизации или незначительному росту, тогда как автомобильный газ продолжает уверенно дешеветь.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Минфина.

Цены на топливо

По данным Минфина, средняя стоимость топлива в Харьковском регионе сегодня составляет:

  • бензин А-95 премиум — 79,98 грн/л;
  • бензин А-95 — 74,94 грн/л;
  • бензин А-92 — 69,51 грн/л;
  • дизельное топливо — 87,10 грн/л;
  • автомобильный газ — 46,45 грн/л.

Стоимость топлива на АЗС

Согласно последним данным, стоимость топлива на ведущих заправках региона выглядит следующим образом:

  • OKKO и WOG: бензин А-95+ стоит 82,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельное топливо — 89,90 грн/л, а автогаз — 47,90 грн/л.
  • SOCAR: премиальный А-95+ предлагают по 81,90 грн/л, А-95 — по 78,90 грн/л, дизель стоит 88,90 грн/л, газ — 47,90 грн/л. 
  • Ovis: цена на А-95+ составляет 79,90 грн/л, А-95 — 76,90 грн/л, А-92 — 73,40 грн/л, дизель — 88,40 грн/л, газ — 45,99 грн/л. 
  • UPG: за литр А-95+ просят 78,40 грн/л, А-95 — 76,40 грн/л, дизельное топливо — 85,90 грн/л, газ — 45,90 грн/л. 
  • UKRNAFTA: бензин А-95+ стоит 76,90 грн/л, А-95 — 74,90 грн/л, А-92 — 69,90 грн/л, дизель — 86,90 грн/л, автогаз — 45,90 грн/л. 
  • U.GO: бензин А-95 предлагают по 74,90 грн/л, А-92 — по 69,90 грн/л, дизель стоит 86,90 грн/л, газ — 45,90 грн/л. 
  • Marshal: А-95+ стоит 76,99 грн/л, А-95 — 73,99 грн/л, дизель — 84,49 грн/л, газ — 45,99 грн/л. 
  • БРСМ-Нафта: бензин А-95 можно приобрести за 73,99 грн/л, дизельное топливо за 84,49 грн/л, а газ за 45,79 грн/л. 
  • SUN OIL: А-95 стоит 70,99 грн/л, А-92 — 67,49 грн/л, дизель — 85,69 грн/л, автогаз — 46,59 грн/л. 
  • Brent Oil: предлагает А-95 по 68,85 грн/л, А-92 по 66,85 грн/л, дизель по 84,95 грн/л и газ по 45,85 грн/л.
  • AMIC: А-95 стоит 75,49 грн/л, а дизельное топливо — 85,99 грн/л.
  • ДНИПРОНАФТА: А-95 предлагает по цене 71,99 грн/л, дизель — 88,99 грн/л, автогаз — 46,29 грн/л. 
  • Rodnik: бензин А-95 стоит 71,99 грн/л, дизель — 87,99 грн/л, газ — 45,99 грн/л.

Как изменились цены за сутки

Анализ рынка за последние сутки свидетельствует об умеренных корректировках стоимости. В частности, популярный бензин марки А-95 продолжил восходящее движение и подорожал на 18 копеек — со вчерашних 74,76 грн/л до 74,94 грн/л. Зато средняя стоимость премиального бензина А-95+ и дизельного топлива продемонстрировала полную стабильность: цены зафиксировались на отметках 79,98 грн/л и 87,10 грн/л соответственно, что полностью соответствует показателям вторника, 26 мая. Не изменился за сутки и бензин марки А-92, остановившись на уровне 69,51 грн/л.

Приятная тенденция для владельцев авто с ГБО продолжается — автомобильный газ снова сбросил в цене, подешевев за сутки еще на 17 копеек (с 46,62 грн/л до 46,45 грн/л).

Почему цены начали колебаться

Эксперты связывают такие колебания с постепенным насыщением рынка и корректировкой запасов в сетях АЗС. Хотя давление со стороны мировых цен на нефть остается, улучшение логистических путей и определенная стабилизация спроса позволяют удерживать цены на дизель и постепенно снижать стоимость сжиженного газа.

В то же время ситуация в Харькове остается напряженной из-за постоянных атак врага на топливную инфраструктуру, что не позволяет ценам существенно снизиться, поскольку расходы на безопасность и восстановление объектов остаются высокими. Традиционно на стоимость импортного ресурса влияет и стабильность национальной валюты.

Заметим, что цены на стелах конкретных сетей АЗС могут отличаться от среднерегиональных показателей в зависимости от их маркетинговой политики и наличия программ лояльности для водителей.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове 26 мая временно ограничили доступ к двум выходам в метро. Причина — ремонтные работы в подуличных переходах на станциях "Левада" и "Научная". Пассажиров просят заранее планировать маршрут и пользоваться другими выходами. Ограничения будут действовать до вечера.

Также Новини.LIVE писали, что в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. Инициатива должна сделать пребывание пассажиров более спокойным и комфортным. В метро говорят, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время. Первые тестирования могут начать уже на одной из станций.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
