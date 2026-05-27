Бензин дорожчає, а газ падає: ціни в Харкові 27 травня

У середу, 27 травня, на заправках Харківської області зафіксовано нові тенденції у динаміці цін на основні види пального. Після коливань протягом місяця вартість більшості видів нафтопродуктів продемонструвала прагнення до стабілізації або незначного зростання, тоді як автомобільний газ продовжує впевнено дешевшати.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Мінфіну.

Ціни на пальне

За даними Мінфіну, середня вартість пального в Харківському регіоні сьогодні становить:

бензин А-95 преміум — 79,98 грн/л;

бензин А-95 — 74,94 грн/л;

бензин А-92 — 69,51 грн/л;

дизельне пальне — 87,10 грн/л;

автомобільний газ — 46,45 грн/л.

Вартість пального на АЗС

Згідно з останніми даними, вартість пального на провідних заправках регіону виглядає наступним чином:

OKKO та WOG: бензин А-95+ коштує 82,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельне пальне — 89,90 грн/л, а автогаз — 47,90 грн/л.

SOCAR: преміальний А-95+ пропонують по 81,90 грн/л, А-95 — по 78,90 грн/л, дизель вартує 88,90 грн/л, газ — 47,90 грн/л.

Ovis: ціна на А-95+ становить 79,90 грн/л, А-95 — 76,90 грн/л, А-92 — 73,40 грн/л, дизель — 88,40 грн/л, газ — 45,99 грн/л.

UPG: за літр А-95+ просять 78,40 грн/л, А-95 — 76,40 грн/л, дизельне пальне — 85,90 грн/л, газ — 45,90 грн/л.

UKRNAFTA: бензин А-95+ коштує 76,90 грн/л, А-95 — 74,90 грн/л, А-92 — 69,90 грн/л, дизель — 86,90 грн/л, автогаз — 45,90 грн/л.

U.GO: бензин А-95 пропонують по 74,90 грн/л, А-92 — по 69,90 грн/л, дизель вартує 86,90 грн/л, газ — 45,90 грн/л.

Marshal: А-95+ вартує 76,99 грн/л, А-95 — 73,99 грн/л, дизель — 84,49 грн/л, газ — 45,99 грн/л.

БРСМ-Нафта: бензин А-95 можна придбати за 73,99 грн/л, дизельне пальне за 84,49 грн/л, а газ за 45,79 грн/л.

SUN OIL: А-95 коштує 70,99 грн/л, А-92 — 67,49 грн/л, дизель — 85,69 грн/л, автогаз — 46,59 грн/л.

Brent Oil: пропонує А-95 по 68,85 грн/л, А-92 по 66,85 грн/л, дизель по 84,95 грн/л та газ по 45,85 грн/л.

AMIC: А-95 коштує 75,49 грн/л, а дизельне пальне — 85,99 грн/л.

ДНІПРОНАФТА: А-95 пропонує за ціною 71,99 грн/л, дизель — 88,99 грн/л, автогаз — 46,29 грн/л.

Rodnik: бензин А-95 коштує 71,99 грн/л, дизель — 87,99 грн/л, газ — 45,99 грн/л.

Як змінилися ціни за добу

Аналіз ринку за останню добу свідчить про помірні коригування вартості. Зокрема, популярний бензин марки А-95 продовжив висхідний рух і подорожчав на 18 копійок — з учорашніх 74,76 грн/л до 74,94 грн/л. Натомість середня вартість преміального бензину А-95+ та дизельного пального продемонструвала повну стабільність: ціни зафіксувалися на позначках 79,98 грн/л та 87,10 грн/л відповідно, що повністю відповідає показникам вівторка, 26 травня. Не змінився за добу і бензин марки А-92, зупинившись на рівні 69,51 грн/л.

Приємна тенденція для власників авто з ГБО триває — автомобільний газ знову скинув у ціні, подешевшавши за добу ще на 17 копійок (з 46,62 грн/л до 46,45 грн/л).

Чому ціни почали коливатися

Експерти пов'язують такі коливання з поступовим насиченням ринку та коригуванням запасів у мережах АЗС. Хоча тиск з боку світових цін на нафту залишається, покращення логістичних шляхів та певна стабілізація попиту дозволяють утримувати ціни на дизель та поступово знижувати вартість скрапленого газу.

Водночас ситуація в Харкові залишається напруженою через постійні атаки ворога на паливну інфраструктуру, що не дозволяє цінам суттєво знизитися, оскільки витрати на безпеку та відновлення об'єктів залишаються високими. Традиційно на вартість імпортного ресурсу впливає і стабільність національної валюти.

Зауважимо, що ціни на стелах конкретних мереж АЗС можуть відрізнятися від середньорегіональних показників залежно від їхньої маркетингової політики та наявності програм лояльності для водіїв.

