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Главная Харьков Бензин и газ дешевеют: новая стоимость на АЗС Харькова

Бензин и газ дешевеют: новая стоимость на АЗС Харькова

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 16:25
Бензин и газ дешевеют: новая стоимость на АЗС Харькова
Машины на АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На автозаправках Харьковской области заметно изменилась стоимость всех видов топлива. В течение последних дней в регионе закрепилась четкая тенденция к снижению средней стоимости нефтепродуктов и автомобильного газа. Водителям стоит внимательнее выбирать АЗС для заправки, поскольку разница на литре между различными сетями теперь достигает нескольких гривен. Наибольшее падение цены зафиксировали на дизельное топливо и сжиженный газ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные мониторинга профильных порталов.

Цены сегодня

По состоянию на 9 июня средняя стоимость топлива на Харьковщине удерживается на таком уровне: премиальный бензин А-95+ стоит в среднем 79,48 грн/л, а популярный А-95 продают за 74,79 грн/л. За литр бензина марки А-92 водителям придется отдать 69,91 грн. Средняя цена на дизельное топливо в регионе составляет 84,84 грн/л, а автомобильный газ на заправках можно найти в среднем за 45,28 грн/л.

Сравнение цен

Если сравнивать с предыдущими сутками, 8 июня, на рынке произошли заметные колебания. Средняя стоимость бензинов А-95+ и А-92 за сутки абсолютно не изменилась. Однако обычный А-95 и другие виды топлива продолжили курс на удешевление. Так, средняя цена на А-95 снизилась с 74,79 грн/л (день назад стоимость была аналогичной, но общий тренд недели идет на спад). Больше всего за сутки сбросили в цене дизельное топливо — оно подешевело на 30 копеек (с 85,14 грн/л), и автомобильный газ, который стал дешевле на 20 копеек (с 45,48 грн/л).

Стоимость на АЗС

Ценники на конкретных заправках существенно отличаются. Самый дешевый бензин А-95 предлагает сеть Brent Oil за 69,85 грн/л, тогда как на SOCAR он стоит 77,90 грн/л, а на ОККО и WOG — 78,90 грн/л. Премиальный А-95+ выгоднее всего покупать на Marshal и UPG (76,99 грн/л), а дороже всего — на ОККО и WOG (81,90 грн/л). Бензин А-92 есть только на нескольких станциях: от 67,85 грн/л на Brent Oil до 73,40 грн/л на Ovis.

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Дизель стартует от 81,99 грн/л на Marshal и БРСМ-Нафта, а на ОККО и WOG достигает пиковых 87,90 грн/л. Автомобильный газ дешевле всего продают на Marshal (43,99 грн/л) и Brent Oil (44,25 грн/л), тогда как самую высокую цену в 46,90 грн/л удерживают SOCAR, WOG и ОККО.

Как сообщали Новини.LIVE, в начале июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что сейчас трассу пытаются обезопасить с помощью специальных антидронових сеток. Он сообщил, что на работу уйдет до 10 дней, а после этого дорогу откроют, в том числе, для гражданских автомобилей.

Также Новини.LIVE писали, утром 18 мая российские военные дроном ударили по рейсовому автобусу на Харьковщине. В момент атаки пассажиров в салоне не было. Водитель также не пострадал.

цены на топливо Харьков АЗС
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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