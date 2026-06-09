Бензин та газ дешевшають: нова вартість на АЗС Харкова

Машини на АЗС. Фото ылюстративне: Новини.LIVE

На автозаправках Харківської області помітно змінилася вартість усіх видів пального. Протягом останніх днів у регіоні закріпилася чітка тенденція до зниження середньої вартості нафтопродуктів та автомобільного газу. Водіям варто уважніше обирати АЗС для заправки, оскільки різниця на літрі між різними мережами тепер сягає кількох гривень. Найбільше падіння ціни зафіксували на дизельне пальне та скраплений газ.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на дані моніторингу профільних порталів.

Ціни сьогодні

Станом на 9 червня середня вартість пального на Харківщині утримується на такому рівні: преміальний бензин А-95+ коштує в середньому 79,48 грн/л, а популярний А-95 продають за 74,79 грн/л. За літр бензину марки А-92 водіям доведеться віддати 69,91 грн. Середня ціна на дизельне пальне в регіоні становить 84,84 грн/л, а автомобільний газ на заправках можна знайти в середньому за 45,28 грн/л.

Порівняння цін

Якщо порівнювати з попередньою добою, 8 червня, на ринку відбулися помітні коливання. Середня вартість бензинів А-95+ та А-92 за добу абсолютно не змінилася. Проте звичайний А-95 та інші види пального продовжили курс на здешевлення. Так, середня ціна на А-95 знизилася з 74,79 грн/л (день тому вартість була аналогічною, але загальний тренд тижня йде на спад). Найбільше за добу скинули в ціні дизельне пальне — воно здешевшало на 30 копійок (з 85,14 грн/л), та автомобільний газ, який став дешевшим на 20 копійок (з 45,48 грн/л).

Вартість на АЗС

Цінники на конкретних заправках суттєво відрізняються. Найдешевший бензин А-95 пропонує мережа Brent Oil за 69,85 грн/л, тоді як на SOCAR він коштує 77,90 грн/л, а на ОККО та WOG — 78,90 грн/л. Преміальний А-95+ найвигідніше купувати на Marshal та UPG (76,99 грн/л), а найдорожче — на ОККО та WOG (81,90 грн/л). Бензин А-92 є лише на кількох станціях: від 67,85 грн/л на Brent Oil до 73,40 грн/л на Ovis.

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Дизель стартує від 81,99 грн/л на Marshal та БРСМ-Нафта, а на ОККО та WOG сягає пікових 87,90 грн/л. Автомобільний газ найдешевле продають на Marshal (43,99 грн/л) та Brent Oil (44,25 грн/л), тоді як найвищу ціну в 46,90 грн/л утримують SOCAR, WOG та ОККО.

Як повідомляли Новини.LIVE, на початку червня очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що зараз трасу намагаються убезпечити за допомогою спеціальних антидронових сіток. Він повідомив, що на роботу піде до 10 днів, а після цього дорогу відкриють, у тому числі, для цивільних автомобілів.

Також Новини.LIVE писали, вранці 18 травня російські військові дроном вдарили по рейсовому автобусу на Харківщині. У момент атаки пасажирів у салоні не було. Водій також не постраждав.