Бесплатный проезд в Харькове: отменять пока не будут

Маршрутка в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С начала полномасштабной войны в Харькове горожане бесплатно пользуются общественным транспортом. Город остается прифронтовым и живет под постоянными тревогами. Власти объясняют, что сейчас брать деньги с пассажиров неуместно.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Бесплатный проезд

В Харькове метро выполняет не только свою основную функцию. Во время воздушных тревог люди спускаются в подземку, чтобы переждать опасность. Поэтому транспортная система города фактически стала частью системы защиты гражданских. Именно эти обстоятельства, по словам мэра, определяют нынешнюю политику по оплате проезда.

"Сегодня невозможно вводить платный проезд. Потому что метрополитен работает у нас как укрытие. Раздается постоянная воздушная тревога, и люди спускаются туда, чтобы спасти свою жизнь", — пояснил Игорь Терехов.

Помощь харьковчанам

Мэр Харькова отмечает, что бесплатный проезд — это способ поддержать жителей в сложное время. Многие люди потеряли часть доходов или работу из-за войны. В то же время расходы на жизнь растут, особенно на коммунальные услуги и лекарства. Поэтому город пытается уменьшить финансовую нагрузку хотя бы в транспорте.

"Мы эти средства, которые зарабатывают наши харьковчане, таким образом возвращаем им. Это возможность для людей сэкономить на коммунальных услугах и медикаментах", — подчеркнул мэр.

Поддержка переселенцев

Особое внимание в Харькове уделяют людям, которые были вынуждены покинуть свои дома. По словам мэра, в городе сейчас проживают сотни тысяч переселенцев, которые нуждаются в помощи и адаптации. Для многих из них бесплатный транспорт — это базовая возможность передвигаться по городу. Власти считают, что эти люди уже стали частью общества и имеют равные права с местными жителями.

"Нужно сделать так, чтобы люди могли пользоваться бесплатным проездом. Они уже часть нашего сообщества и остаются харьковчанами", — отметил Терехов.

