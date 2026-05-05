Безкоштовний проїзд у Харкові: скасовувати поки що не будуть

Маршрутка у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Від початку повномасштабної війни у Харкові містяни безкоштовно користуються громадським транспортом. Місто залишається прифронтовим і живе під постійними тривогами. Влада пояснює, що наразі брати гроші з пасажирів недоречно.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповів мер Харкова Ігор Терехов.

Безкоштовний проїзд

У Харкові метро виконує не лише свою основну функцію. Під час повітряних тривог люди спускаються в підземку, щоб перечекати небезпеку. Через це транспортна система міста фактично стала частиною системи захисту цивільних. Саме ці обставини, за словами мера, визначають нинішню політику щодо оплати проїзду.

"Сьогодні неможливо вводити платний проїзд. Бо метрополітен працює у нас як укриття. Лунає постійна повітряна тривога, і люди спускаються туди, щоб врятувати своє життя", — пояснив Ігор Терехов.

Допомога харківянам

Мер Харкова наголошує, що безкоштовний проїзд — це спосіб підтримати мешканців у складний час. Багато людей втратили частину доходів або роботу через війну. Водночас витрати на життя зростають, особливо на комунальні послуги та ліки. Тому місто намагається зменшити фінансове навантаження хоча б у транспорті.

"Ми ці кошти, які заробляють наші харків’яни, в такий спосіб повертаємо їм. Це можливість для людей зекономити на комунальних послугах і медикаментах", — наголосив мер.

Підтримка переселенців

Окрему увагу в Харкові приділяють людям, які були змушені покинути свої домівки. За словами мера, у місті нині проживають сотні тисяч переселенців, які потребують допомоги та адаптації. Для багатьох із них безкоштовний транспорт — це базова можливість пересуватися містом. Влада вважає, що ці люди вже стали частиною громади й мають рівні права з місцевими жителями.

"Потрібно зробити так, щоб люди могли користуватися безкоштовним проїздом. Вони вже частина нашої спільноти і залишаються харків’янами", — зазначив Терехов.

