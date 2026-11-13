Маршрутка в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове планируют сохранить бесплатный проезд в общественном транспорте и в следующем году. Расходы на него будут заложены в проект бюджета городской общины на 2027 год. На это ежегодно выделяются миллиарды гривен, однако городские власти считают такую поддержку важной для прифронтового города, где проживают также сотни тысяч переселенцев.

Об этом рассказал мэр Игорь Терехов в интервью "Радио Хартия", передает Новости.LIVE.

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Бесплатный транспорт

По словам Игоря Терехова, для прифронтового Харькова такая возможность является не просто дополнительной льготой, а необходимым способом поддержки горожан. Власти стремятся сделать все, чтобы люди оставались в городе, а местный бизнес продолжал работать. Отдельно мэр обратил внимание на количество внутренне перемещенных лиц, нашедших приют в Харькове. Сейчас в городе проживают почти 227 тысяч переселенцев. Часть из них выбрала Харьков, в частности, из-за возможности бесплатно пользоваться общественным транспортом.

"Мы ежедневно боремся за каждого харьковчанина, чтобы люди не уезжали из города, чтобы работал бизнес. Это существенная поддержка для каждого, кто остался, и для тех, кто приехал в Харьков. Сегодня у нас почти 227 тысяч внутренне перемещенных лиц, которые оказались ни с чем и выбрали Харьков для жизни, в том числе благодаря тому, что у нас есть бесплатный проезд", — отметил Игорь Терехов.

Сколько стоит проезд

Содержание бесплатного общественного транспорта обходится городскому бюджету в 3,6–4 млрд грн в год. Окончательная сумма зависит от стоимости горюче-смазочных материалов и электроэнергии. Терехов признал, что это значительная нагрузка на бюджет общины. В то же время городские власти считают, что поддержка жителей сейчас важнее этих расходов.

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"Конечно, это большая нагрузка на городской бюджет. Но для нас главное — не потерять людей. Поэтому в проекте бюджета на следующий год мы предусматриваем сохранение бесплатного проезда для харьковчан", — подчеркнул городской голова.

Ограничение движения

Отметим, что в Харькове временно перекрыли движение транспорта на улице Бориса Шрамка. Ограничение будет действовать до 30 декабря на участке от переулка Кришталевого до переулка Винницкого. Это связано с работами на газовом колодце.

Объехать закрытый участок водители могут по прилегающим улицам и переулкам, в частности по Винницкому и Кристальному переулкам, а также по улице Большой Панасовской.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов представил проект восстановления жилого квартала на Северной Салтовке. Он предусматривает не только новые дома, но и детский сад, общественные пространства и подземное сооружение, которое будет служить укрытием и паркингом. Город планирует учесть опыт войны, чтобы сделать район безопасным и удобным для жизни.

Также Новини.LIVE писали, что с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.