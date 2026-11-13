Маршрутка у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові планують зберегти безкоштовний проїзд у громадському транспорті й наступного року. Витрати на нього закладуть до проєкту бюджету міської громади на 2027 рік. На це щороку спрямовують мільярди гривень, однак міська влада вважає таку підтримку важливою для прифронтового міста, де живуть також сотні тисяч переселенців.

Про це розповів міський голова Ігор Терехов розповів в інтерв’ю "Радіо Хартія", передає Новини.LIVE.

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Безкоштовний транспорт

За словами Ігоря Терехова, для прифронтового Харкова така можливість є не просто додатковою пільгою, а необхідним способом підтримки містян. Влада прагне зробити все, щоб люди залишалися в місті, а місцевий бізнес продовжував працювати. Окремо мер звернув увагу на кількість внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток у Харкові. Нині в місті проживають майже 227 тисяч переселенців. Частина з них обрала Харків, зокрема, через можливість безкоштовно користуватися громадським транспортом.

"Ми щодня боремося за кожного харків’янина, щоб люди не виїжджали з міста, щоб працював бізнес. Це суттєва підтримка для кожного, хто залишився, і для тих, хто приїхав до Харкова. Сьогодні у нас майже 227 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які опинилися без нічого й обрали Харків для життя, зокрема й завдяки тому, що у нас є безкоштовний проїзд", — зазначив Ігор Терехов.

Скільки коштує проїзд

Утримання безкоштовного громадського транспорту обходиться міському бюджету у 3,6–4 млрд грн на рік. Остаточна сума залежить від вартості паливно-мастильних матеріалів та електроенергії. Терехов визнав, що це значне навантаження на бюджет громади. Водночас міська влада вважає, що підтримка жителів зараз важливіша за ці витрати.

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"Звичайно, це велике навантаження на міський бюджет. Але для нас головне — не втратити людей. Тому в проєкті бюджету на наступний рік ми передбачаємо збереження безкоштовного проїзду для харків’ян", — підкреслив міський голова.

Обмеження руху

Зазначимо, у Харкові тимчасово перекрили рух транспорту на вулиці Бориса Шрамка. Обмеження діятиме до 30 грудня на ділянці від провулка Кришталевого до провулка Вінницького. Це пов’язано з роботами на газовому колодязі.

Об’їхати закриту ділянку водії можуть прилеглими вулицями та провулками, зокрема Вінницьким і Кришталевим провулками, а також вулицею Великою Панасівською.

Як повідомляли Новини.LIVE, мер Харкова Ігор Терехов представив проєкт відновлення житлового кварталу на Північній Салтівці. Він передбачає не лише нові будинки, а й дитячий садок, громадські простори та підземну споруду, яка слугуватиме укриттям і паркінгом. Місто планує врахувати досвід війни, щоб зробити район безпечним і зручним для життя.

Також Новини.LIVE писали, що з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.