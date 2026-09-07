Терехов рассказал, как в Харькове обеспечивается бесплатный проезд

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов/Telegram

В Харькове планируют и в дальнейшем сохранить бесплатный проезд в общественном транспорте. Игорь Терехов пояснил, что город оптимизирует расходы и ищет возможности для сбалансирования бюджета. В то же время мэр заявил, что в 2026 году Харьков не получил от государства средств на восстановление, хотя потребность в восстановлении остается значительной.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в интервью DW, передает Новини.LIVE.

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Бюджет города

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что бесплатный проезд в общественном транспорте будет сохраняться до тех пор, пока у города будут для этого финансовые возможности. По его словам, власти пытаются сбалансировать бюджет и одновременно обеспечить финансирование важных для города направлений.

"Мы принимаем бюджет на сессии городского совета. И мы понимаем, каким должен быть бюджет и как его сбалансировать. Нам трудно его сбалансировать, безусловно, трудно", — сказал Терехов.

Мэр подчеркнул, что ответственность за финансирование различных направлений распределена между местными и государственными властями. В то же время, по его словам, в 2026 году Харьков не получил от государства средств на восстановление.

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Восстановление Харькова

Терехов заявил, что около 160 тысяч жителей Харькова остались без крова над головой из-за войны. Город продолжает восстанавливать поврежденные дома и другие объекты, но темпы работ могли бы быть значительно выше при условии достаточного финансирования.

"Мы восстанавливаем. Посмотрите на объекты. Да, у нас есть глубокое желание восстанавливать сегодня совсем в других темпах. Но средств не хватает", — отметил мэр.

Бесплатный транспорт

Несмотря на нехватку средств на восстановление, Харьков не планирует отказываться от бесплатного проезда.

"Что касается бесплатного проезда, он был в Харькове и будет сохраняться, пока у нас есть такие возможности", — подчеркнул Терехов.

По его словам, город не просит у государства отдельных средств на эту программу. Чтобы продолжать её финансирование, власти оптимизируют расходы и ищут возможности для сбалансирования бюджета.

Поддержка военных

Отдельно Терехов отметил, что городской бюджет также предусматривает средства на поддержку военных. По его словам, с начала полномасштабной войны Харьков уже направил на это направление 1,8 млрд грн. Мэр также подчеркнул, что на уровне государственного бюджета основная часть расходов должна быть направлена на поддержку Сил обороны, поскольку это остается главной задачей во время войны.

Переселенцы в Харькове

С начала полномасштабной войны Харьков принял более 217 тысяч человек, переехавших сюда из других регионов Украины. По словам Игоря Терехова, сейчас они уже давно живут в городе и фактически стали его частью. Среди переселенцев — около 14,5 тысячи детей, которые учатся в харьковских школах. Терехов отметил, что не считает уместным постоянно называть этих людей вынужденными переселенцами. По его мнению, городские власти должны создавать условия, чтобы они могли полноценно интегрироваться в жизнь Харькова.

Как сообщали Новини.LIVE, один год работы на прифронтовых территориях должен засчитываться как два года страхового стажа. Мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов отметил, что особый порядок исчисления страхового стажа должен стать одной из ключевых государственных гарантий для людей, которые ежедневно работают в зоне постоянной опасности.

Также Новини.LIVE писали, что Ассоциация прифронтовых городов и общин под руководством Игоря Терехова подготовила и передала Кабинету Министров пакет из 130 законодательных и бюджетных инициатив. По словам председателя АПМГ, одним из ключевых приоритетов государственной политики во время войны должно стать благосостояние украинцев.