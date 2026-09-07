Терехов розповів, як Харків тримає безкоштовний проїзд

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Telegram

У Харкові планують і надалі залишати безкоштовним проїзд у громадському транспорті. Ігор Терехов пояснив, що місто оптимізує витрати та шукає можливості для збалансування бюджету. Водночас мер заявив, що у 2026 році Харків не отримав від держави коштів на відбудову, хоча потреба у відновленні залишається значною.

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в інтерв'ю DW, передає Новини.LIVE.

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Бюджет міста

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що безкоштовний проїзд у громадському транспорті зберігатимуть, доки місто матиме для цього фінансові можливості. За його словами, влада намагається збалансувати бюджет і одночасно забезпечити фінансування важливих для міста напрямків.

"Ми приймаємо на сесії міської ради бюджет. І ми розуміємо, який бюджет повинен бути і як збалансувати бюджет. Важко нам збалансувати, безумовно важко", — сказав Терехов.

Мер наголосив, що відповідальність за фінансування різних напрямків розподілена між місцевою та державною владою. Водночас, за його словами, у 2026 році Харків не отримав від держави коштів на відбудову.

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Відбудова Харкова

Терехов заявив, що близько 160 тисяч мешканців Харкова залишилися без даху над головою через війну. Місто продовжує відновлювати пошкоджені будинки та інші об’єкти, але темпи робіт могли б бути значно вищими за умови достатнього фінансування.

"Ми відбудовуємо. Подивіться об’єкти. Так, маємо глибоке бажання зовсім іншими темпами сьогодні відбудовувати. Але коштів не вистачає", — зазначив міський голова.

Безкоштовний транспорт

Попри нестачу грошей на відновлення, Харків не планує відмовлятися від безкоштовного проїзду.

"А що стосується безкоштовного проїзду, він був у Харкові і буде зберігатися, доки в нас є такі можливості", — наголосив Терехов.

За його словами, місто не просить у держави окремих коштів на цю програму. Щоб продовжувати її фінансування, влада оптимізує витрати та шукає можливості для збалансування бюджету.

Підтримка військових

Окремо Терехов зазначив, що міський бюджет також передбачає кошти на підтримку військових. За його словами, від початку повномасштабної війни Харків уже спрямувував на цей напрямок 1,8 млрд грн. Мер також наголосив, що на рівні державного бюджету основна частина видатків має бути спрямована на підтримку Сил оборони, оскільки це залишається головним завданням під час війни.

Переселенці у Харкові

Від початку повномасштабної війни Харків прийняв понад 217 тисяч людей, які переїхали сюди з інших регіонів України. За словами Ігоря Терехова, нині вони вже тривалий час живуть у місті та фактично стали його частиною. Серед переселенців — близько 14,5 тисячі дітей, які навчаються у харківських школах. Терехов зазначив, що не вважає доречним постійно називати цих людей вимушеними переселенцями. На його думку, міська влада має створювати умови, щоб вони могли повноцінно інтегруватися в життя Харкова.

Як повідомляли Новини.LIVE, один рік роботи на прифронтових територіях має зараховуватися як два роки страхового стажу. Міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов зазначив, що особливий порядок обчислення страхового стажу має стати однією з ключових державних гарантій для людей, які щодня працюють у зоні постійної небезпеки.

Також Новини.LIVE писали, що асоціація прифронтових міст і громад під керівництвом Ігоря Терехова підготувала та передала Кабінету Міністрів пакет із 130 законодавчих і бюджетних ініціатив. За словами голови АПМГ, одним із ключових пріоритетів державної політики під час війни має стати добробут українців.