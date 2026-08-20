Без дождей и с сильной жарой: погода в Харькове завтра

Ребенок идет по мокрому асфальту. Фото иллюстративное: УНИАН

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В Харькове и области в ближайшие дни жара усилится. Температура будет постепенно расти и в выходные местами достигнет +38 °C, однако уже в начале следующей недели погода резко изменится. Вместе с похолоданием в Харьковскую область придут дожди и грозы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове 21 августа

В пятницу, 21 августа, в Харькове прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер будет юго-западным со скоростью 7-12 м/с. В городе ночью прогнозируется +17…+19 °C, днём +32…+34 °C.

Погода в Харьковской области 21 августа

В Харьковской области дождей тоже не будет. Синоптики обещают облачность и температуру +15...+20 °C ночью. Днем воздух прогреется до +30...+35 °C.

На выходных жара усилится

Уже в субботу, 22 августа, дождей также не прогнозируют. Ночью температура составит +18...+23 °C, а днем поднимется до +32...+37 °C. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Еще жарче станет 23 августа. Ночью синоптики прогнозируют +19...+24 °C, а днем столбики термометров могут показать +33...+38 °C. При этом осадков не ожидается, ветер сменит направление на северо-западное, 7-12 м/с.

Заметное понижение температуры начнется уже 24 августа. Ночью будет +14...+19 °C, а днем не более +26...+31 °C. Осадков пока не прогнозируют.

Еще прохладнее станет 25 августа. Ночная температура опустится до +12...+17 °C, дневная составит всего +23...+28 °C. Во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Температурные рекорды Харькова

По многолетним наблюдениям с 1945 по 2025 год самым жарким 20 августа в Харькове было в 1946 году. Тогда температура воздуха достигла +37,2 °C. Самый холодный день в этот день зафиксировали в 1950 году, когда температура опустилась до +8,7 °C. Климатическая норма среднесуточной температуры для Харькова 20 августа составляет +21,1 °C.

Журналисты Новини.LIVE сняли, как Харьков готовится к празднованию Дня города, который традиционно отмечается 23 августа. В этом году городу исполняется 372 года. В центральной части города и в парках появились тематические инсталляции, цветочные композиции и декорации в цветах украинского флага. Часть оформления еще продолжают монтировать.

Также Новини.LIVE сообщали, что в центре Харькова планируют создать интерактивное пространство "Город на линии" для почтения памяти павших защитников. Основой мемориальной конструкции станет стальная арматура, на которой посетители смогут оставлять ленты, символику воинских подразделений и другие памятные вещи.