Харків прикрашають до Дня міста 23 серпня — фоторепортаж

Харків готується до Дня міста: прикрашають вулиці та парки
Харків поступово змінює вигляд напередодні Дня міста, який традиційно відзначають 23 серпня. У центральній частині міста та парках з'явилися тематичні інсталяції, квіткові композиції та декорації у кольорах українського прапора. Частину оформлення ще продовжують монтувати.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з Харкова.
Як прикрасили Харків
Одним із головних акцентів святкового оформлення стали синьо-жовті кольори. У центрі встановили великі декоративні конструкції зі стрічками, які нагадують українські прапори. Поруч із ними облаштували клумби, а вулиці та сквери прикрасили квітами.
Святкове оформлення з'явилося і в міських парках. Тут встановили великі фігури з декоративної зелені, яскраві квіти та незвичайні фотозони. Серед них можна побачити зелених персонажів, велетенські різнокольорові ромашки, декоративне колесо з кошиками квітів та композиції з українськими орнаментами.
Підготовка ще триває. На окремих локаціях комунальники завершують монтаж декоративних елементів. Зокрема, працівники облаштовують композицію з фігурами музикантів. Водночас більшість прикрас уже встановлена, і біля них фотографуються містяни.
Окремі композиції виконані в червоно-білих кольорах із традиційними українськими візерунками. Також у центрі можна побачити масштабне оформлення з написом "Харків в наших серцях".
День міста Харкова
23 серпня для Харкова має особливе значення. Цього дня місто відзначає День Харкова та річницю визволення від нацистських загарбників. Наступного дня, 24 серпня, Україна відзначатиме День Незалежності, тому частина встановлених у місті синьо-жовтих декорацій приурочена одразу до кількох дат.
Раніше Новини.LIVE писали, що у центрі Харкова планують створити інтерактивний простір "Місто на лінії" для вшанування пам’яті полеглих захисників. Основою меморіальної конструкції стане сталева арматура, на якій відвідувачі зможуть залишати стрічки, символіку військових підрозділів та інші пам’ятні речі. Точне місце для її встановлення поки не визначили.
Також Новини.LIVE повідомляли, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться ще дві. Також тут почали встановлювати нові роздягальні та зручні шезлонги, аби цей простір став максимально комфортним для харків'ян. Місто і надалі планує розширювати зони відпочинку, а також облаштувати укриття для відвідувачів, нові пляжі та оглядові майданчики. Проєкт оновлення тут триватиме ще декілька років.