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Головна Харків Харків готується до Дня міста: прикрашають вулиці та парки

Харків готується до Дня міста: прикрашають вулиці та парки

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 17:22
Харків прикрашають до Дня міста 23 серпня — фоторепортаж
У центрі Харкова встановили масштабні синьо-жовті декорації напередодні святкових дат. Фото: Новини.LIVE

Харків поступово змінює вигляд напередодні Дня міста, який традиційно відзначають 23 серпня. У центральній частині міста та парках з'явилися тематичні інсталяції, квіткові композиції та декорації у кольорах українського прапора. Частину оформлення ще продовжують монтувати.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з Харкова.

Великі різнокольорові декоративні квіти у парку Харкова перед Днем міста
Велетенські декоративні квіти встановили в одному з парків Харкова напередодні Дня міста. Фото: Новини.LIVE

Як прикрасили Харків

Одним із головних акцентів святкового оформлення стали синьо-жовті кольори. У центрі встановили великі декоративні конструкції зі стрічками, які нагадують українські прапори. Поруч із ними облаштували клумби, а вулиці та сквери прикрасили квітами.

Яскраві клумби та перехожі у центрі Харкова напередодні Дня міста
Квіткові композиції прикрасили центральну частину Харкова напередодні святкових дат. Фото: Новини.LIVE
Різнокольорові квіткові клумби у центрі Харкова перед Днем міста
У центрі Харкова висаджені великі клумби з червоних, жовтих, білих та помаранчевих квітів. Фото: Новини.LIVE
Декоративна зелена фігура у жовтій сукні серед квітів у Харкові
Зелену фігуру у жовтій сукні та з квітковим вінком встановили серед яскравих клумб у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Святкове оформлення з'явилося і в міських парках. Тут встановили великі фігури з декоративної зелені, яскраві квіти та незвичайні фотозони. Серед них можна побачити зелених персонажів, велетенські різнокольорові ромашки, декоративне колесо з кошиками квітів та композиції з українськими орнаментами.

Зелена декоративна фігура у синьому одязі на алеї парку Харкова
Ще одна тематична зелена фігура прикрасила алею харківського парку. Фото: Новини.LIVE
Біле декоративне колесо з квітковими композиціями у парку Харкова
У парку встановили декоративне колесо з кошиками червоних і білих квітів. Фото: Новини.LIVE

Підготовка ще триває. На окремих локаціях комунальники завершують монтаж декоративних елементів. Зокрема, працівники облаштовують композицію з фігурами музикантів. Водночас більшість прикрас уже встановлена, і біля них фотографуються містяни.

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Працівники монтують композицію з фігурами музикантів у Харкові
Комунальники завершують облаштування декоративної композиції з фігурами музикантів. Фото: Новини.LIVE

Окремі композиції виконані в червоно-білих кольорах із традиційними українськими візерунками. Також у центрі можна побачити масштабне оформлення з написом "Харків в наших серцях".

Напис «Харків в наших серцях» біля фонтанів у центрі міста.
У центрі міста біля фонтанів розмістили великий напис "Харків в наших серцях". Фото: Новини.LIVE
Декорації з українським орнаментом і червоними квітами у Харкові
 Серед зелені облаштували композицію з українськими орнаментами та червоними квітами. Фото: Новини.LIVE

День міста Харкова

23 серпня для Харкова має особливе значення. Цього дня місто відзначає День Харкова та річницю визволення від нацистських загарбників. Наступного дня, 24 серпня, Україна відзначатиме День Незалежності, тому частина встановлених у місті синьо-жовтих декорацій приурочена одразу до кількох дат.

Синьо-жовті святкові декорації у центрі Харкова до Дня міста
Центральні вулиці Харкова прикрасили великими синьо-жовтими декоративними конструкціями. Фото: Новини.LIVE

Раніше Новини.LIVE писали, що у центрі Харкова планують створити інтерактивний простір "Місто на лінії" для вшанування пам’яті полеглих захисників. Основою меморіальної конструкції стане сталева арматура, на якій відвідувачі зможуть залишати стрічки, символіку військових підрозділів та інші пам’ятні речі. Точне місце для її встановлення поки не визначили.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться ще дві. Також тут почали встановлювати нові роздягальні та зручні шезлонги, аби цей простір став максимально комфортним для харків'ян. Місто і надалі планує розширювати зони відпочинку, а також облаштувати укриття для відвідувачів, нові пляжі та оглядові майданчики. Проєкт оновлення тут триватиме ще декілька років.

Харківська область декорації Новини Харкова прикраси свято
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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