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Главная Харьков Без осадков, но с морозами: погода на Харьковщине завтра

Без осадков, но с морозами: погода на Харьковщине завтра

Ua ru
9 ноября 2026 18:28
Погода в Харькове и области 10 ноября: прогноз синоптиков Новини.LIVE
Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 10 ноября, в Харьковской области ожидается прохладная погода без значительных осадков. В Харькове ночью температура воздуха составит +1…+3 °C, а днём потеплеет до +5…+7 °C. В области местами возможен небольшой мороз. В последующие дни синоптики прогнозируют дожди, туманы и постепенное повышение температуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове

Во вторник в городе будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер южной четверти, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+3 °C, а днём поднимется до +5…+7 °C.

Прогноз для Харьковской области

В области также ожидается облачная погода с прояснениями без значительных осадков. Ветер будет южной четверти со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура будет колебаться от +4 до -1 °C, а днем составит +3…+8 °C.

Погода на 11–14 ноября

В последующие дни в Харьковской области станет теплее, однако погода будет дождливой и ветреной.

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  • 11 ноября ночью существенных осадков не ожидается, однако днём пройдёт дождь. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Температура ночью составит от +4 до -1 °C, днём — +3…+8 °C.
  • 12 ноября местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+6 °C, днем — +5…+10 °C.
  • 13 ноября будет облачно, ожидается небольшой дождь и туман ночью и утром. Ветер южный: ночью 3–8 м/с, днем 7–12 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Температура ночью составит +3…+8 °C, а днём поднимется до +10…+15 °C.
  • 14 ноября синоптики прогнозируют облачную погоду с дождем. Ночью ветер будет южным, 7–12 м/с, местами с порывами до 15–20 м/с. Днём он изменит направление на северо-западное и составит 7–12 м/с. Температура в течение суток будет колебаться в пределах +5…+10 °C, местами — +13…+15 °C.

Климатические рекорды

Харькова По данным многолетних наблюдений с 1945 по 2025 год, 9 ноября в Харькове фиксировались значительные температурные контрасты. Самым холодным в этот день был 1953 год — 10,4 °C мороза. Самым тёплым стало 9 ноября 2010 года, когда температура воздуха достигла +17,5 °C. Среднесуточная температура воздуха по климатической норме 1991–2020 годов составляет +3,6 °C.

Радиационный фон в Харьковской области

По состоянию на 8:00 9 ноября радиационный фон в населённых пунктах Харьковской области остаётся в пределах нормы. В Харькове показатель составлял 14 мкР/ч, в Золочеве и Богодухове — 15 мкР/ч, в Коломаке и Печенигах — 12 мкР/ч, в Слобожанском — 14 мкР/ч, в Берестине и Изюме — 13 мкР/ч, в Лозовой — 15 мкР/ч. Контрольный уровень радиационного фона составляет до 25 мкР/ч.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов представил проект восстановления жилого квартала на Северной Салтовке. Он предусматривает не только новые дома, но и детский сад, общественные пространства и подземное сооружение, которое будет служить укрытием и паркингом. Город планирует учесть опыт войны, чтобы сделать район безопасным и удобным для жизни.

Также Новини.LIVE писали, что с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.

Харьков Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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