Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 10 ноября, в Харьковской области ожидается прохладная погода без значительных осадков. В Харькове ночью температура воздуха составит +1…+3 °C, а днём потеплеет до +5…+7 °C. В области местами возможен небольшой мороз. В последующие дни синоптики прогнозируют дожди, туманы и постепенное повышение температуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Реклама

Погода в Харькове

Во вторник в городе будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер южной четверти, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+3 °C, а днём поднимется до +5…+7 °C.

Прогноз для Харьковской области

В области также ожидается облачная погода с прояснениями без значительных осадков. Ветер будет южной четверти со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура будет колебаться от +4 до -1 °C, а днем составит +3…+8 °C.

Погода на 11–14 ноября

В последующие дни в Харьковской области станет теплее, однако погода будет дождливой и ветреной.

Читайте также:

11 ноября ночью существенных осадков не ожидается, однако днём пройдёт дождь. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Температура ночью составит от +4 до -1 °C, днём — +3…+8 °C.

12 ноября местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+6 °C, днем — +5…+10 °C.

13 ноября будет облачно, ожидается небольшой дождь и туман ночью и утром. Ветер южный: ночью 3–8 м/с, днем 7–12 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Температура ночью составит +3…+8 °C, а днём поднимется до +10…+15 °C.

14 ноября синоптики прогнозируют облачную погоду с дождем. Ночью ветер будет южным, 7–12 м/с, местами с порывами до 15–20 м/с. Днём он изменит направление на северо-западное и составит 7–12 м/с. Температура в течение суток будет колебаться в пределах +5…+10 °C, местами — +13…+15 °C.

Климатические рекорды

Харькова По данным многолетних наблюдений с 1945 по 2025 год, 9 ноября в Харькове фиксировались значительные температурные контрасты. Самым холодным в этот день был 1953 год — 10,4 °C мороза. Самым тёплым стало 9 ноября 2010 года, когда температура воздуха достигла +17,5 °C. Среднесуточная температура воздуха по климатической норме 1991–2020 годов составляет +3,6 °C.

Радиационный фон в Харьковской области

По состоянию на 8:00 9 ноября радиационный фон в населённых пунктах Харьковской области остаётся в пределах нормы. В Харькове показатель составлял 14 мкР/ч, в Золочеве и Богодухове — 15 мкР/ч, в Коломаке и Печенигах — 12 мкР/ч, в Слобожанском — 14 мкР/ч, в Берестине и Изюме — 13 мкР/ч, в Лозовой — 15 мкР/ч. Контрольный уровень радиационного фона составляет до 25 мкР/ч.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов представил проект восстановления жилого квартала на Северной Салтовке. Он предусматривает не только новые дома, но и детский сад, общественные пространства и подземное сооружение, которое будет служить укрытием и паркингом. Город планирует учесть опыт войны, чтобы сделать район безопасным и удобным для жизни.

Также Новини.LIVE писали, что с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.