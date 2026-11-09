Люди йдуть по вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 10 листопада, на Харківщині очікується прохолодна погода без істотних опадів. У Харкові вночі температура повітря становитиме +1…+3 °C, а вдень потеплішає до +5…+7 °C. В області місцями можливий невеликий мороз. У наступні дні синоптики прогнозують дощі, тумани та поступове підвищення температури.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові

У вівторок у місті буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують. Вітер південної чверті, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+3 °C, а вдень підніметься до +5…+7 °C.

Прогноз для Харківщини

В області також очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вітер буде південної чверті зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура коливатиметься від +4 до -1 °C, а вдень становитиме +3…+8 °C.

Погода на 11–14 листопада

У наступні дні на Харківщині стане тепліше, однак погода буде дощовою та вітряною.

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11 листопада вночі істотних опадів не очікується, проте вдень пройде дощ. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме від +4 до -1 °C, удень — +3…+8 °C.

12 листопада місцями пройде невеликий дощ. Уночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °C, удень — +5…+10 °C.

13 листопада буде хмарно, очікується невеликий дощ і туман уночі та вранці. Вітер південний: уночі 3–8 м/с, удень 7–12 м/с, із поривами до 15–20 м/с. Температура вночі становитиме +3…+8 °C, а вдень підніметься до +10…+15 °C.

14 листопада синоптики прогнозують хмарну погоду з дощем. Уночі вітер буде південним, 7–12 м/с, місцями з поривами до 15–20 м/с. Удень він змінить напрямок на північно-західний і становитиме 7–12 м/с. Температура протягом доби коливатиметься в межах +5…+10 °C, місцями — +13…+15 °C.

Кліматичні рекорди

Харкова За багаторічними спостереженнями з 1945 до 2025 року, 9 листопада у Харкові фіксували значні температурні контрасти. Найхолодніше цього дня було у 1953 році — 10,4 °C морозу. Найтеплішим стало 9 листопада 2010 року, коли температура повітря сягнула +17,5 °C. Середньодобова температура повітря за кліматичною нормою 1991–2020 років становить +3,6 °C.

Радіаційний фон на Харківщині

Станом на 8:00 9 листопада радіаційний фон у населених пунктах Харківської області залишається в межах норми. У Харкові показник становив 14 мкР/год, у Золочеві та Богодухові — 15 мкР/год, у Коломаку та Печенігах — 12 мкР/год, у Слобожанському — 14 мкР/год, у Берестині та Ізюмі — 13 мкР/год, у Лозовій — 15 мкР/год. Контрольний рівень радіаційного фону становить до 25 мкР/год.

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