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Головна Харків Без опадів, але з морозами: погода на Харківщині завтра

Без опадів, але з морозами: погода на Харківщині завтра

Ua ru
9 листопада 2026 18:28
Погода у Харкові та області 10 листопада: прогноз синоптиків Новини.LIVE
Люди йдуть по вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 10 листопада, на Харківщині очікується прохолодна погода без істотних опадів. У Харкові вночі температура повітря становитиме +1…+3 °C, а вдень потеплішає до +5…+7 °C. В області місцями можливий невеликий мороз. У наступні дні синоптики прогнозують дощі, тумани та поступове підвищення температури.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові

У вівторок у місті буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують. Вітер південної чверті, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+3 °C, а вдень підніметься до +5…+7 °C.

Прогноз для Харківщини

В області також очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вітер буде південної чверті зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура коливатиметься від +4 до -1 °C, а вдень становитиме +3…+8 °C.

Погода на 11–14 листопада

У наступні дні на Харківщині стане тепліше, однак погода буде дощовою та вітряною.

Читайте також:
  • 11 листопада вночі істотних опадів не очікується, проте вдень пройде дощ. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме від +4 до -1 °C, удень — +3…+8 °C.
  • 12 листопада місцями пройде невеликий дощ. Уночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °C, удень — +5…+10 °C.
  • 13 листопада буде хмарно, очікується невеликий дощ і туман уночі та вранці. Вітер південний: уночі 3–8 м/с, удень 7–12 м/с, із поривами до 15–20 м/с. Температура вночі становитиме +3…+8 °C, а вдень підніметься до +10…+15 °C.
  • 14 листопада синоптики прогнозують хмарну погоду з дощем. Уночі вітер буде південним, 7–12 м/с, місцями з поривами до 15–20 м/с. Удень він змінить напрямок на північно-західний і становитиме 7–12 м/с. Температура протягом доби коливатиметься в межах +5…+10 °C, місцями — +13…+15 °C.

Кліматичні рекорди

Харкова За багаторічними спостереженнями з 1945 до 2025 року, 9 листопада у Харкові фіксували значні температурні контрасти. Найхолодніше цього дня було у 1953 році — 10,4 °C морозу. Найтеплішим стало 9 листопада 2010 року, коли температура повітря сягнула +17,5 °C. Середньодобова температура повітря за кліматичною нормою 1991–2020 років становить +3,6 °C.

Радіаційний фон на Харківщині

Станом на 8:00 9 листопада радіаційний фон у населених пунктах Харківської області залишається в межах норми. У Харкові показник становив 14 мкР/год, у Золочеві та Богодухові — 15 мкР/год, у Коломаку та Печенігах — 12 мкР/год, у Слобожанському — 14 мкР/год, у Берестині та Ізюмі — 13 мкР/год, у Лозовій — 15 мкР/год. Контрольний рівень радіаційного фону становить до 25 мкР/год.

Як повідомляли Новини.LIVE, мер Харкова Ігор Терехов представив проєкт відновлення житлового кварталу на Північній Салтівці. Він передбачає не лише нові будинки, а й дитячий садок, громадські простори та підземну споруду, яка слугуватиме укриттям і паркінгом. Місто планує врахувати досвід війни, щоб зробити район безпечним і зручним для життя.

Також Новини.LIVE писали, що з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.

Харків Харківська область Новини Харкова прогноз погоди погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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