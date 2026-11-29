Люди в куртках идут по улице в мороз. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове и области завтра, 30 ноября, сохранится морозная погода. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, однако осадков не ожидается. Температура воздуха даже днем будет оставаться ниже нуля. Морозы не отступят и в первые дни декабря, хотя облаков на небе станет значительно меньше.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды по Харьковской области. Фото: скриншот из Telegram

Погода в Харькове 30 ноября

По прогнозу синоптиков, в понедельник в Харькове осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, скоростью 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит от -9 до -7 °C, а днем от -5 до -3 °C.

Погода в Харьковской области 30 ноября

В Харьковской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 5–10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -11...-6 °C, а днем температура воздуха будет колебаться от -6 до -1 °C.

Погода в ближайшие дни

Во вторник, 1 декабря, в Харьковской области будет малооблачно и без осадков. Ветер северный, скоростью 5–10 м/с. Ночью синоптики прогнозируют от -11 до -6 °C, днем от -6 до -1 °C.

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В среду, 2 декабря, сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер переменного направления, скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха останется неизменной: ночью от -11 до -6 °C, днем от -6 до -1 °C.

Напомним, что из-за обстрелов и боевых действий в Харьковской области загрязнены миллионы квадратных метров земли, а в воздух попали сотни тысяч тонн вредных веществ. Пострадали и водные ресурсы. Общая сумма экологического ущерба уже превысила 597 миллиардов гривен.

Также мы писали, что вблизи Изюма в Харьковской области лесоводы продолжают высаживать молодые деревья, хотя значительная часть лесных угодий остается опасной. Однако на проверенных саперами участках за два года уже восстановили более 100 гектаров насаждений.

Кроме того, мы сообщали, что в Харьков из Краматорска волонтеры эвакуировали более полутысячи голубей. Их 70-летний хозяин два месяца искал возможность спасти своих любимцев и все это время отказывался уезжать без них.