Люди в куртках йдуть вулицею під час морозу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові та області завтра, 30 листопада, збережеться морозна погода. Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями, проте опадів не очікують. Температура повітря навіть удень залишатиметься нижчою за нуль. Морози не відступлять і в перші дні грудня, хоча хмар на небі стане значно менше.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз погоди по Харківщині. Фото: скриншот з Telegram

Погода в Харкові 30 листопада

За прогнозом синоптиків, у понеділок у Харкові опадів не передбачається. Вітер північно-східний, швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура повітря становитиме від -9 до -7 °C, а вдень від -5 до -3 °C.

Погода в Харківській області 30 листопада

На Харківщині буде хмарно з проясненнями, без опадів. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів опустяться до -11...-6 °C, а вдень температура повітря коливатиметься від -6 до -1 °C.

Погода у найближчі дні

У вівторок, 1 грудня, на Харківщині буде малохмарно та без опадів. Вітер північний, швидкістю 5–10 м/с. Уночі синоптики прогнозують від -11 до -6 °C, вдень від -6 до -1 °C.

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У середу, 2 грудня, збережеться малохмарна погода без опадів. Вітер змінних напрямків, швидкістю 3–8 м/с. Температура повітря залишиться незмінною: вночі від -11 до -6 °C, вдень від -6 до -1 °C.

Нагадаємо, що через обстріли та бойові дії в Харківській області забруднені мільйони квадратних метрів землі, а в повітря потрапили сотні тисяч тонн шкідливих речовин. Постраждали й водні ресурси. Загальна сума екологічних збитків уже перевищила 597 мільярдів гривень.

Також ми писали, що поблизу Ізюма на Харківщині лісівники продовжують висаджувати молоді дерева, хоча значна частина лісових угідь залишається небезпечною. Проте на перевірених саперами ділянках уже відновили понад 100 гектарів насаджень за два роки.

Крім того, ми повідомляли, що до Харкова з Краматорська волонтери евакуювали понад півтисячі голубів. Їхній 70-річний господар два місяці шукав можливість врятувати своїх улюбленців і весь цей час відмовлявся виїжджати без них.