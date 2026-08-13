Харьковская область готовится к новому учебному году и зиме

Дети в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области активизируют подготовку к новому учебному году и осенне-зимнему периоду. Особое внимание уделяется безопасности детей, а также стабильному водоснабжению. Кроме того, ведется подготовка сил и средств для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Новини.LIVE.

Безопасность детей

Одним из главных вопросов стала безопасность детей на прифронтовых территориях, где обучение проходит очно или в смешанном формате. Отдельно была определена потребность в мобильных укрытиях на маршрутах, по которым дети ездят в школы и возвращаются домой. Это должно помочь защитить школьников в случае возникновения опасности во время движения.

Также были утверждены меры по обеспечению готовности системы гражданской защиты. Речь идет и об обновлении документов, определяющих порядок действий в случае чрезвычайных ситуаций в условиях военного положения.

Запас воды

Особое внимание уделили стабильности водоснабжения. В области усилят мониторинг систем и проверят готовность резервных источников воды. Также планируется увеличить количество таких источников, в частности для объектов критической инфраструктуры. Это должно помочь общинам обеспечивать людей водой даже в случае повреждения основных систем.

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Готовность области

В Харьковской области материально-техническую базу и возможности для реагирования укрепляют совместно с ГСЧС, общинами, правоохранительными органами, волонтерами и международными партнерами. Подготовка касается не только начала учебного года, но и осенне-зимнего периода. В области заранее готовят ресурсы, которые могут понадобиться в случае новых атак или других чрезвычайных ситуаций.

Защита дорог

В Харьковской области продолжают усиливать защиту гражданских маршрутов от российских FPV-дронов. Антидроновыми сетками уже накрыли более 500 км дорог, а к концу 2026 года планируют увеличить этот показатель до 1000 км. Параллельно область реализует экспериментальный проект по активной защите от FPV-дронов, в частности тех, которые работают через оптоволокно. На него уже выделено 7 млн грн из областного бюджета, а общая стоимость может составить 30 млн грн.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове уже идет подготовка к новому отопительному сезону. Терехов призвал не поддаваться панике и заверил, что город делает всё возможное, чтобы стабильно пережить зиму. Основной акцент делается на децентрализации тепло-, водо- и электроснабжения, чтобы сделать систему более устойчивой к возможным российским ударам.

Также Новини.LIVE писали, что глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов предложил разделить сдачу Национального мультипредметного теста на два дня. А также ввести отдельный механизм поступления в вузы на прифронтовых территориях.