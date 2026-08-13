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Головна Харків Безпека дітей та водопостачання Харкова: підготовка до зими

Безпека дітей та водопостачання Харкова: підготовка до зими

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 16:25
Харківщина готується до нового навчального року та зими
Діти в школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харківській області посилюють підготовку до нового навчального року та осінньо-зимового періоду. Особливу увагу приділяють безпеці дітей, а також стабільному водопостачанню. Крім того, йде підготовка сил та засобів для реагування на можливі надзвичайні ситуації.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

Безпека дітей

Одним із головних питань стала безпека дітей на прифронтових територіях, де навчання проходить очно або у змішаному форматі. Окремо визначили потребу в мобільних укриттях на маршрутах, якими діти їздять до шкіл і повертаються додому. Це має допомогти захистити школярів у разі виникнення небезпеки під час руху.

Також затвердили заходи для готовності системи цивільного захисту. Йдеться і про оновлення документів, які визначають порядок дій у разі надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану.

Запас води

Окрему увагу приділили стабільності водопостачання. В області посилять моніторинг систем і перевірять готовність резервних джерел води. Також планують збільшувати кількість таких джерел, зокрема для об’єктів критичної інфраструктури. Це має допомогти громадам забезпечувати людей водою навіть у разі пошкодження основних систем.

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Готовність області

На Харківщині матеріально-технічну базу та можливості для реагування посилюють спільно з ДСНС, громадами, правоохоронцями, волонтерами та міжнародними партнерами. Підготовка стосується не лише початку навчального року, а й осінньо-зимового періоду. В області заздалегідь готують ресурси, які можуть знадобитися у разі нових атак або інших надзвичайних ситуацій.

Захист доріг

На Харківщині продовжують посилювати захист цивільних маршрутів від російських FPV-дронів. Антидроновими сітками вже накрили понад 500 км доріг, а до кінця 2026 року планують збільшити цей показник до 1000 км. Паралельно область реалізує експериментальний проєкт із активного захисту від FPV-дронів, зокрема тих, що працюють через оптоволокно. На нього вже спрямували 7 млн грн з обласного бюджету, а загальна вартість може сягнути 30 млн грн.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові вже триває підготовка до нового опалювального сезону. Терехов закликав не піддаватися паніці та запевнив, що місто робить усе можливе, аби пройти зиму стабільно. Основний акцент роблять на децентралізації тепло-, водо- та електропостачання, щоб зробити систему більш стійкою до можливих російських ударів.

Також Новини.LIVE писали, що очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов запропонував розділити складання Національного мультипредметного тесту на два дні. А також запровадити окремий механізм вступу до вишів на прифронтових територіях.

Харків Харківська область зима безпека школа підготовка
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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