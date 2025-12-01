Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Безопасность, жилье, работа — мэр о Харькове после войны

Безопасность, жилье, работа — мэр о Харькове после войны

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 02:19
Игорь Терехов определил главные задачи города после победы — на чем акцентировал внимание
Интервью с мэром Харькова Игорем Тереховым. Фото: Кадр из интервью

Ключевыми приоритетами для Харькова после завершения войны и на ближайшие годы являются обеспечение безопасности, создание рабочих мест, развитие жилья и возвращение жителей, выехавших за границу. Городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что главная ценность любой страны — это люди, и их возвращение зависит от созданных условий.

Об этом он заявил в интервью для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Возвращение людей: условия для жизни и защита

Игорь Терехов подчеркнул, что самым первым шагом должно стать возвращение людей, которые были вынуждены покинуть город.

"Главная ценность любой страны — это люди. Нам нужно, чтобы люди возвращались из Европы, из других стран, куда они были вынуждены уехать. Для этого нужно создать условия", — отметил городской голова.

По его словам, жители не вернутся, если не будут уверены, что могут жить в защищенных и безопасных условиях.

Инфраструктура, образование и зарплаты

Вторым приоритетным блоком является экономическая составляющая и развитие городской инфраструктуры. Терехов отметил, что украинцы, которые пережили годы вызовов, должны получить возможность подняться на новый уровень жизни благодаря работе и достойной зарплате.

Мэр подчеркнул необходимость развития социальной и образовательной сфер:

  • развитие жилья и инфраструктуры;
  • строительство детских садов и образовательных учреждений;
  • создание условий и перспектив для молодежи, чтобы она оставалась в Харькове и не выезжала.

Ранее Игорь Терехов сообщил, что город начал строительство новой подземной школы в формате софинансирования с государством. Часть средств выделяет правительство, другую — местный бюджет.

Также Терехов объяснил, с кем город уже поделился проектом подземных школ. По его словам, речь идет о Запорожье и других прифронтовых населенных пунктах.

Харьков Харьковская область Игорь Терехов восстановление
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации