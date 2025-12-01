Игорь Терехов определил главные задачи города после победы — на чем акцентировал внимание

Интервью с мэром Харькова Игорем Тереховым. Фото: Кадр из интервью

Ключевыми приоритетами для Харькова после завершения войны и на ближайшие годы являются обеспечение безопасности, создание рабочих мест, развитие жилья и возвращение жителей, выехавших за границу. Городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что главная ценность любой страны — это люди, и их возвращение зависит от созданных условий.

Об этом он заявил в интервью для Новини.LIVE.

Возвращение людей: условия для жизни и защита

Игорь Терехов подчеркнул, что самым первым шагом должно стать возвращение людей, которые были вынуждены покинуть город.

"Главная ценность любой страны — это люди. Нам нужно, чтобы люди возвращались из Европы, из других стран, куда они были вынуждены уехать. Для этого нужно создать условия", — отметил городской голова.

По его словам, жители не вернутся, если не будут уверены, что могут жить в защищенных и безопасных условиях.

Инфраструктура, образование и зарплаты

Вторым приоритетным блоком является экономическая составляющая и развитие городской инфраструктуры. Терехов отметил, что украинцы, которые пережили годы вызовов, должны получить возможность подняться на новый уровень жизни благодаря работе и достойной зарплате.

Мэр подчеркнул необходимость развития социальной и образовательной сфер:

развитие жилья и инфраструктуры;

строительство детских садов и образовательных учреждений;

создание условий и перспектив для молодежи, чтобы она оставалась в Харькове и не выезжала.

Ранее Игорь Терехов сообщил, что город начал строительство новой подземной школы в формате софинансирования с государством. Часть средств выделяет правительство, другую — местный бюджет.

Также Терехов объяснил, с кем город уже поделился проектом подземных школ. По его словам, речь идет о Запорожье и других прифронтовых населенных пунктах.