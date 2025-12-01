Ігор Терехов визначив головні завдання міста після перемоги — на чому наголосив

Інтерв'ю з мером Харкова Ігорем Тереховим. Фото: Кадр з інтерв'ю

Ключовими пріоритетами для Харкова після завершення війни та на найближчі роки є забезпечення безпеки, створення робочих місць, розвиток житла та повернення мешканців, які виїхали за кордон. Міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що головна цінність будь-якої країни — це люди, і їхнє повернення залежить від створених умов.

Про це він заявив в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Повернення людей: умови для життя та захист

Ігор Терехов підкреслив, що найпершим кроком має стати повернення людей, які були вимушені покинути місто.

"Головна цінність будь-якої країни — це люди. Нам потрібно, щоб люди поверталися з Європи, з інших країн, куди вони були вимушені виїхати. Для того потрібно створити умови", — зазначив міський голова.

За його словами, мешканці не повернуться, якщо не будуть впевнені, що можуть жити у захищених та безпечних умовах.

Інфраструктура, освіта та зарплати

Другим пріоритетним блоком є економічна складова та розвиток міської інфраструктури. Терехов наголосив, що українці, які пережили роки викликів, мають отримати можливість піднятися на новий рівень життя завдяки роботі та гідній зарплаті.

Мер підкреслив необхідність розвитку соціальної та освітньої сфер:

розвиток житла та інфраструктури;

будівництво дитячих садочків та освітніх закладів;

створення умов та перспектив для молоді, аби вона залишалася в Харкові та не виїжджала.

Раніше Ігор Терехов повідомив, що місто розпочало будівництво нової підземної школи у форматі співфінансування з державою. Частину коштів виділяє уряд, іншу — місцевий бюджет.

Також Терехов пояснив, з ким місто вже поділилося проєктом підземних шкіл. За його словами, йдеться про Запоріжжя та інші прифронтові населені пункти.