Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Безпека, житло, робота — мер про пріоритети Харкова після війни

Безпека, житло, робота — мер про пріоритети Харкова після війни

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 02:19
Ігор Терехов визначив головні завдання міста після перемоги — на чому наголосив
Інтерв'ю з мером Харкова Ігорем Тереховим. Фото: Кадр з інтерв'ю

Ключовими пріоритетами для Харкова після завершення війни та на найближчі роки є забезпечення безпеки, створення робочих місць, розвиток житла та повернення мешканців, які виїхали за кордон. Міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що головна цінність будь-якої країни — це люди, і їхнє повернення залежить від створених умов.

Про це він заявив в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Повернення людей: умови для життя та захист

Ігор Терехов підкреслив, що найпершим кроком має стати повернення людей, які були вимушені покинути місто.

"Головна цінність будь-якої країни — це люди. Нам потрібно, щоб люди поверталися з Європи, з інших країн, куди вони були вимушені виїхати. Для того потрібно створити умови", — зазначив міський голова.

За його словами, мешканці не повернуться, якщо не будуть впевнені, що можуть жити у захищених та безпечних умовах.

Інфраструктура, освіта та зарплати

Другим пріоритетним блоком є економічна складова та розвиток міської інфраструктури. Терехов наголосив, що українці, які пережили роки викликів, мають отримати можливість піднятися на новий рівень життя завдяки роботі та гідній зарплаті.

Мер підкреслив необхідність розвитку соціальної та освітньої сфер:

  • розвиток житла та інфраструктури;
  • будівництво дитячих садочків та освітніх закладів;
  • створення умов та перспектив для молоді, аби вона залишалася в Харкові та не виїжджала.

Раніше Ігор Терехов повідомив, що місто розпочало будівництво нової підземної школи у форматі співфінансування з державою. Частину коштів виділяє уряд, іншу — місцевий бюджет.

Також Терехов пояснив, з ким місто вже поділилося проєктом підземних шкіл. За його словами, йдеться про Запоріжжя та інші прифронтові населені пункти.

Харків Харківська область Ігор Терехов відновлення війна
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації