Ситуация на фронте: что происходит в районе Купянска

Военные на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Российские войска продолжают искать возможности для продвижения в Харьковской области, однако их планы меняются под давлением ситуации на фронте. Больше всего атак происходит на Южно-Слобожанском направлении. В районе Купянска противник пытается создать новое плацдарм, а украинские силы в то же время сокращают его плацдарм.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

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Бои на разных направлениях

Интенсивность боевых действий на восточном участке фронта сейчас неодинакова. Больше всего наступательных действий фиксируется на Южно-Слобожанском направлении. На Лиманском направлении российские войска больше сосредоточены на удержании своих позиций.

"Интенсивность повышена на Лиманском направлении, просто попытки вести наступательные действия там минимальны, потому что там им, видимо, нужно сейчас удержать то, что есть. Относительно высокое количество наступательных действий у нас сейчас на Южно-Слобожанском направлении. Наблюдается определенная активность на Купянском и Лиманском направлениях. Россияне пытаются как-то удержать то, что есть", — отметил Виктор Трегубов.

Он также предположил, что по итогам месяца можно будет говорить о сокращении площади оккупированных территорий в зоне ответственности украинских войск. В то же время месяц еще не закончился, поэтому окончательных выводов пока нет.

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"Я думаю, что по итогам месяца мы сможем говорить о том, что площадь оккупированных Россией территорий в нашей зоне ответственности сократилась. Месяц еще не закончился, но я очень на это надеюсь. Очень надеюсь, что продвижение россиян в этом месяце будет отрицательным, таким заметным, когда речь идет о нашей зоне", — сказал пресс-секретарь.

Как изменились планы РФ

Ситуация на севере Донецкой области влияет на действия России в Харьковской области. По словам Трегубова, эти направления связаны между собой прежде всего через логистику.

"Я бы не сказал, что то, что происходит на севере, должно влиять на то, что происходит на юге. Скорее наоборот. Потому что те же транспортные артерии идут в основном с севера на юг и, соответственно, перекрываются точно так же", — пояснил он.

По словам спикера, российское командование ранее планировало использовать Купянск и его узел для обеспечения логистики и дальнейшего давления в направлении Боровой и Лимана. Однако эти планы изменились после того, как российские войска не смогли удержать город.

"В российском стратегическом плане как раз предполагалось занять Купянск и Купянский узел для того, чтобы обеспечить логистику для наступления южнее, в районе Боровой и Лимана. На самом деле произошло как раз наоборот. То, что они не удержали оккупированный Купянск, то, что они оттуда отступили и не смогли его вновь оккупировать, просто повлияло на изменение их планов", — рассказал Трегубов.

Натиск у Купянска

Российские войска продолжают атаковать в районе Песчаного и пытаются укрепить свое присутствие в направлении Купянска-Вузлового. В то же время украинские военные сдерживают противника на восточном берегу Оскола и работают над сокращением его плацдарма на правом берегу.

"Через Песчаное, которое фактически оккупировано, они продвигаются в сторону Шевченковки, которая находится в этом регионе, и оттуда уже на Купянск-Вузловой, который не оккупирован, но в котором они время от времени пытаются укрепить свое присутствие", — сказал пресс-секретарь.

По его словам, украинские силы также пытаются вытеснить российские подразделения из района Двуречной и Голубовки.

"Несмотря на то, что ситуация на левом, восточном берегу Оскола сложная, делается всё для того, чтобы сдержать их там, чтобы не допустить их в сам Купянск-Вузловой. Параллельно с этим делается всё, чтобы вытеснить их с правого берега, чтобы на правом берегу сократить их плацдарм", — отметил Трегубов.

Нехватка личного состава

Среди главных потребностей украинских военных Трегубов назвал личный состав. По его словам, дополнительные дроны, автомобили и топливо также нужны, но именно нехватка людей остается первоочередной проблемой.

"Людей не хватает, в первую очередь. Очевидно, сейчас речь идет не о каком-то дефиците боеприпасов или о нехватке БПЛА, хотя всегда понятно, что все расходные материалы нужны, что в армии всегда нужны дополнительные автомобили, дополнительное топливо", — пояснил он.

Военные, которые длительное время находятся на позициях, нуждаются в более частых ротациях. Именно поэтому вопрос личного состава связан не только с количеством военнослужащих, но и с возможностью своевременно их заменять.

"Если говорить о первоочередной потребности, то это именно личный состав, именно люди, потому что у нас долгое время был дефицит личного состава. И, соответственно, люди, которые сейчас находятся на позициях, они просто физически устают", — сказал Трегубов.

Сколько людей нужно

Сколько именно военных сейчас не хватает, пресс-секретарь не сообщил. Он пояснил, что не имеет полномочий разглашать такие данные.

"Я, к сожалению или к счастью, не уполномочен об этом сейчас говорить. Но я скажу так: количество значительное. И здесь речь идет не столько о том, что там даже людей непосредственно нет, есть слишком много вакантных штатных должностей, сколько о том, что людей чаще нужно отправлять на ротацию, людей нужно чаще заменять на позициях, чтобы они просто успевали отдыхать", — отметил пресс-секретарь.

Как сообщали Новини.LIVE, войска РФ продолжают штурмы в направлении Боровой в Харьковской области, но за летнюю кампанию не смогли существенно продвинуться. Оккупанты изменили тактику и теперь пытаются обходить украинские позиции и накапливать силы в тылу. Украинские военные противодействуют этим попыткам, однако интенсивность атак остается высокой.

Также Новини.LIVE писали, что украинские военные провели операцию по зачистке лесного участка на Купянском направлении в Харьковской области. Вероятно, эти действия были связаны с созданием более благоприятных условий для противодействия российским ударным беспилотникам в этом районе. В пятницу, 30 августа, 2-й Хартийский корпус сообщил, что украинские военные взяли под контроль два квадратных километра лесистой местности к юго-западу от Западного.