Ситуація на фронті: що відбувається біля Куп’янська

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують шукати можливості для просування на Харківщині, однак їхні плани змінюються під тиском ситуації на фронті. Найбільше атак відбувається на Південно-Слобожанському напрямку. Біля Куп’янська противник намагається створити нову присутність, а українські сили водночас скорочують його плацдарм.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов.

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Бої на різних напрямках

Інтенсивність бойових дій на східній ділянці фронту зараз неоднакова. Найбільше наступальних дій фіксують на Південно-Слобожанському напрямку. На Лиманському напрямку російські війська більше зосереджені на утриманні своїх позицій.

"Інтенсивність підвищена на Лиманському, просто спроби вести наступальні дії там найнижчі, бо там їм, видно, треба зараз утримати те, що є. Відносно висока кількість наступальних дій у нас зараз на Південно-Слобожанському. Є певна активність на Куп’янському, на Лиманському. Росіяни намагаються якось утримувати те, що є", — зазначив Віктор Трегубов.

Він також припустив, що за підсумками місяця можна буде говорити про скорочення площі окупованих територій у зоні відповідальності українських військ. Водночас місяць ще не завершився, тому остаточних висновків наразі немає.

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"Я гадаю, що за результатами місяця ми зможемо говорити про те, що площа окупованих Росією територій у нашій зоні відповідальності скоротилася. Місяць ще не завершився, але дуже на це сподіваюся. Дуже сподіваюся, що просування росіян у цьому місяці буде від’ємним, таким помітним, коли говоримо про нашу зону", — сказав речник.

Як змінилися плани РФ

Ситуація на півночі Донеччини впливає на дії Росії на Харківщині. За словами Трегубова, ці напрямки пов’язані між собою передусім через логістику.

"Я б не сказав, що те, що відбувається на півночі, мало би впливати на те, що відбувається на півдні. Скоріше навпаки. Бо ті ж самі транспортні артерії йдуть більше з півночі на південь і, відповідно, перетискаються так само", — пояснив він.

За словами речника, російське командування раніше планувало використати Куп’янськ і його вузол для забезпечення логістики та подальшого тиску в напрямку Борової та Лимана. Однак ці плани змінилися після того, як російські війська не змогли утримати місто.

"У російському стратегічному плані якраз планувалося зайняти Куп’янськ, Куп’янський-Вузловий для того, щоб забезпечити логістику для тиску південніше, під Боровою та Лиманом. Саме так відбулося навпаки. Те, що вони не втримали окупований Куп’янськ, те, що вони звідти відступили і не змогли його знову окупувати, просто вплинуло на зміни їхніх планів", — розповів Трегубов.

Тиск біля Куп’янська

Російські війська продовжують атакувати в районі Піщаного та намагатися створювати присутність у напрямку Куп’янська-Вузлового. Водночас українські військові стримують противника на східному березі Осколу та працюють над скороченням його плацдарму на правому березі.

"Через Піщане, яке фактично окуповане, вони лізуть бік Шевченківки, яка є в цьому регіоні, і звідти вже на Куп’янськ-Вузловий, який окупованим не є, але в якому вони намагаються створювати якусь присутність час від часу", — сказав речник.

За його словами, українські сили також намагаються витісняти російські підрозділи з району Дворічної та Голубівки.

"Незважаючи на те, що ситуація на лівому, на східному березі Осколу непроста, робиться усе для того, щоб їх там стримати, для того, щоб у сам Куп’янськ-Вузловий їх не запустити. Паралельно з цим робиться усе, щоб витіснити їх із правого берега, щоб на правому березі скоротити їхній плацдарм", — зазначив Трегубов.

Брак людей

Серед головних потреб українських військових Трегубов назвав особовий склад. За його словами, додаткові дрони, автомобілі та паливо також потрібні, але саме нестача людей залишається першочерговою проблемою.

"Людей не вистачає, в першу чергу. Очевидно, зараз мова йде не про якийсь снарядний голод чи про якусь нестачу БпЛА, хоча завжди зрозуміло, що всі розхідники потрібні, що завжди в армії потрібні додаткові автомобілі, додаткове паливо", — пояснив він.

Військові, які тривалий час перебувають на позиціях, потребують частіших ротацій. Саме тому питання особового складу пов’язане не лише з кількістю військовослужбовців, а й із можливістю своєчасно їх замінювати.

"Якщо говорити про першочергову потребу, то це саме особовий склад, саме люди, бо людей у нас довго був недобір. І, відповідно, люди, які зараз перебувають на позиціях, вони просто фізично втомлюються", — сказав Трегубов.

Скільки людей потрібно

Скільки саме військових зараз не вистачає, речник не повідомив. Він пояснив, що не має повноважень розголошувати такі дані.

"Я, на жаль чи на щастя, не уповноважений про це зараз казати. Але я скажу так, що значне. І тут мова йде не стільки про те, що навіть людей там безпосередньо немає, є забагато вільних штатних посад, скільки про те, що людей частіше треба проводити на ротації, людей треба частіше замінювати на позиціях, щоб вони просто встигали відпочивати", — зазначив речник.

Як повідомляли Новини.LIVE, війська РФ продовжують штурми на напрямку Борової на Харківщині, але за літню кампанію не змогли суттєво просунутися. Окупанти змінили тактику й тепер намагаються обходити українські позиції та накопичуватися в тилу. Українські військові протидіють цим спробам, однак інтенсивність атак залишається високою.

Також Новини.LIVE писали, що українські військові провели операцію з зачистки лісової ділянки на Купʼянському напрямку в Харківській області. Ймовірно, ці дії були пов’язані зі створенням сприятливіших умов для протидії російським ударним безпілотникам у цьому районі. У пʼятницю, 30 серпня, 2-й Хартійський корпус повідомив, що українські військові взяли під контроль два квадратних кілометри лісистої місцевості на південний захід від Західного.